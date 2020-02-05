Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T09:56+0300
https://ria.ru/20200205/1564266518.html
Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564228542_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f0c8ed676a895f6102f9f96705f653d0.jpg
РИА Новости

Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации

09:56 05.02.2020
88
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Власти Петербурга из-за угрозы распространения коронавируса отменили бизнес-форум с участием делегации КНР, но сохранили культурно-просветительские мероприятия, где участие делегаций Китая не было предусмотрено, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по внешним связям.
"Российско-китайский бизнес-форум "Торгово-экономическое сотрудничество: настоящее и будущее" с участием деловых кругов города Таншань, который был намечен на 14 февраля, отменен. При этом сохраняются те культурно-просветительские мероприятия, где не было предусмотрено участие делегаций КНР", - сказала она.
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
09:40
Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
Так, по словам собеседницы агентства, 23-24 февраля пройдут соревнования по шахматам Вэйци (Го) на кубок Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге.
Ранее Мариинский театр объявил о переносе на конец сезона концерта Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы, который должен был состояться 11 февраля. Этот концерт ранее был запланирован в рамках VI общегородского фестиваля "Китайский Новый год – веселый праздник весны".
Власти Петербурга во вторник создали оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. По данным городского комитета по здравоохранению, с 22 января, когда с признаками ОРВИ был госпитализирован первый прибывший из Китая пациент, в инфекционную больницу имени Боткина обратились 74 человека, посещавших КНР, в том числе семь детей. Как сообщал в понедельник заместитель руководителя комздрава Евгений Антипов, все они были обследованы на коронавирус и большинство анализов уже показали отрицательные результаты.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
04:03
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
100000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаВОЗУханьСанкт-ПетербургОбщество
Рекомендуем
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа
"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Женщины в медицинских масках переходят улицу в Пекине
Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
Снос памятника Благодарности солдатам Красной армии, павшим в ходе боевых действий времен Великой Отечественной войны, в Скарышевском парке Варшавы. 17 октября 2018
Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
Федеральное казначейство России
СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
Тюменский аэропорт Рощино. 5 февраля 2020
В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
Мужчина, прибывший из провинции Хубэй, на контрольно-пропускном пункте на мосту через реку Янцзы
Посольство сообщило об эвакуации россиян из китайской провинции Хубэй
Заместитель генерального директора – председатель научно-технического совета ФПИ Виталий Давыдов
ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
Архивные фотографии и документы о великой отечественной войне, рассекреченные Главархивом Москвы
Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
Ноутбук
Кадастровая палата запустила новый сайт с режимом "одного онлайн-окна"
Военнослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки Коалиция-СВ
Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Парашют Шанс
"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Нур-Султане
Посольство Китая увидело в евразийском турне Помпео шаг против Пекина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:24Медики будут круглосуточно дежурить в зоне карантина под Тюменью
10:21Ученые: каждый третий россиянин генетически предрасположен к псориазу
10:16"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов
10:15Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
Лента новостейМолния