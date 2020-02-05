Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Власти Власти Петербурга из-за угрозы распространения коронавируса отменили бизнес-форум с участием делегации КНР, но сохранили культурно-просветительские мероприятия, где участие делегаций Китая не было предусмотрено, сообщила РИА Новости представитель городского комитета по внешним связям.

"Российско-китайский бизнес-форум "Торгово-экономическое сотрудничество: настоящее и будущее" с участием деловых кругов города Таншань, который был намечен на 14 февраля, отменен. При этом сохраняются те культурно-просветительские мероприятия, где не было предусмотрено участие делегаций КНР", - сказала она.

Так, по словам собеседницы агентства, 23-24 февраля пройдут соревнования по шахматам Вэйци (Го) на кубок Генерального консульства КНР в Санкт-Петербурге.

Ранее Мариинский театр объявил о переносе на конец сезона концерта Китайского оркестра национального театра оперы и танцевальной драмы, который должен был состояться 11 февраля. Этот концерт ранее был запланирован в рамках VI общегородского фестиваля "Китайский Новый год – веселый праздник весны".

Власти Петербурга во вторник создали оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. По данным городского комитета по здравоохранению, с 22 января, когда с признаками ОРВИ был госпитализирован первый прибывший из Китая пациент, в инфекционную больницу имени Боткина обратились 74 человека, посещавших КНР, в том числе семь детей. Как сообщал в понедельник заместитель руководителя комздрава Евгений Антипов, все они были обследованы на коронавирус и большинство анализов уже показали отрицательные результаты.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.