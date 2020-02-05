В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов

По информации ведомства, в ОМВД России по Пресненскому району поступило заявление от представителя компании, что один из бывших сотрудников украл более ста планшетных компьютеров.

Полицейские установили, что с 11 февраля 2019 года по 29 января 2020 года на складе одной из фирм на Пресненской набережной злоумышленник украл 142 планшета Lenovo на общую сумму 1,26 миллиона рублей и 115 планшетов той же марки, но другой модели более чем на 1 миллион рублей.