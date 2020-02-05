В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Полицейские задержали подозреваемого в краже более 250 планшетов на сумму около 2,3 миллиона рублей со склада в центре Москвы, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО столичного главка МВД.
По информации ведомства, в ОМВД России по Пресненскому району поступило заявление от представителя компании, что один из бывших сотрудников украл более ста планшетных компьютеров.
Полицейские установили, что с 11 февраля 2019 года по 29 января 2020 года на складе одной из фирм на Пресненской набережной злоумышленник украл 142 планшета Lenovo на общую сумму 1,26 миллиона рублей и 115 планшетов той же марки, но другой модели более чем на 1 миллион рублей.
"Сотрудники полиции по подозрению в хищении задержали 35-летнего мужчину. Расследование уголовного дела продолжается", - говорится в сообщении.