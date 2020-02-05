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РИА Наука
2020-02-05T09:46+0300
https://ria.ru/20200205/1564266351.html
Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
https://cdn21.img.ria.ru/images/155806/95/1558069528_0:41:3067:1766_1036x0_80_0_0_783d2f807eb3b40ec4ebabc240fa290d.jpg
РИА Новости

Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС

09:46 05.02.2020
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Фонд перспективных исследований совместно с Роскосмосом приступили к разработке космического 3D-принтера, испытания которого проведут на МКС, а в будущем планируют использовать для печати крупных конструкций в космосе и элементов баз на Луне и Марсе, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора фонда Виталий Давыдов.
"Совместно с НПО "Техномаш" (входит в Роскосмос - ред.) мы начали работы в области аддитивных технологий. Речь о создании 3D-принтера для работы в условиях космического пространства, определения задач для него. Планируем провести испытания демонстратора принтера на МКС, а в дальнейшем использовать такие устройства для печати на орбите элементов космической техники, в том числе крупногабаритных антенных систем", - сказал Давыдов.
Авиадвигатель
25 декабря 2019, 12:40
В России испытали изготовленный на 3D-принтере авиадвигатель
В отдаленной перспективе, по его словам, рассматривается возможность использования 3D-принтера для изготовления конструкций баз на Луне и Марсе.
В 2014 году свой 3D-принтер на МКС испытала американская компания Made in Space. Россия в 2018 году первой в мире провела испытания на орбите биопринтера, напечатав ткани человека и животных.
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РИА НаукаМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаРоскосмосРоссия
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