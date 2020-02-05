Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС

"Совместно с НПО "Техномаш" (входит в Роскосмос - ред.) мы начали работы в области аддитивных технологий. Речь о создании 3D-принтера для работы в условиях космического пространства, определения задач для него. Планируем провести испытания демонстратора принтера на МКС, а в дальнейшем использовать такие устройства для печати на орбите элементов космической техники, в том числе крупногабаритных антенных систем", - сказал Давыдов.