Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Фонд перспективных исследований совместно с Роскосмосом приступили к разработке космического 3D-принтера, испытания которого проведут на МКС, а в будущем планируют использовать для печати крупных конструкций в космосе и элементов баз на Луне и Марсе, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора фонда Виталий Давыдов.
"Совместно с НПО "Техномаш" (входит в Роскосмос - ред.) мы начали работы в области аддитивных технологий. Речь о создании 3D-принтера для работы в условиях космического пространства, определения задач для него. Планируем провести испытания демонстратора принтера на МКС, а в дальнейшем использовать такие устройства для печати на орбите элементов космической техники, в том числе крупногабаритных антенных систем", - сказал Давыдов.
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В отдаленной перспективе, по его словам, рассматривается возможность использования 3D-принтера для изготовления конструкций баз на Луне и Марсе.
В 2014 году свой 3D-принтер на МКС испытала американская компания Made in Space. Россия в 2018 году первой в мире провела испытания на орбите биопринтера, напечатав ткани человека и животных.