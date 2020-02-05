Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова

"Граждане России прибывают домой, чтобы уйти от излишних рисков, которых они опасаются. Руководство страны приняло решение, что граждане Российской Федерации должны вернуться из эпидемического очага. По международным медико-санитарным правилам они будут наблюдаться в течение 14 дней. Мы считаем, что в Тюменской области сделано все, чтобы не было рисков", - приводятся слова Поповой в сообщении оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.