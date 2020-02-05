Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев - РИА Новости. Рисков заражения коронавирусом в карантинной зоне Тюменской области нет, сообщила в среду главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила журналистам, что граждане России и других государств, которые изъявили желание покинуть китайский город Ухань и провинцию Хубэй, пройдут карантин в Тюменской области.
"Граждане России прибывают домой, чтобы уйти от излишних рисков, которых они опасаются. Руководство страны приняло решение, что граждане Российской Федерации должны вернуться из эпидемического очага. По международным медико-санитарным правилам они будут наблюдаться в течение 14 дней. Мы считаем, что в Тюменской области сделано все, чтобы не было рисков", - приводятся слова Поповой в сообщении оперативного штаба Тюменской области по профилактике коронавируса.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
На прошлой неделе правительство России приняло решение закрыть отдельные участки границы с КНР на Дальнем Востоке, ограничить пересечение границы с Монголией, отменить рабочие визы для граждан Китая, эвакуировать из провинции Хубэй находящихся там россиян, приостановить регулярные полеты российских авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг. С 3 февраля РЖД прекратили железнодорожное сообщение с Китаем.
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