ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора

"Круг проблем, над которыми трудятся DARPA и ФПИ, очень созвучен. Естественно, мы интересуемся работами, проводимыми Управлением перспективных исследовательских проектов. И фонд учитывает это в своей деятельности. Но перед нами не стоит задача дублировать разработки DARPA или устраивать с ними подобие какого-то соревнования", - сказал он.