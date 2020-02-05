ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) не считает необходимым конкурировать с Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США - DARPA, хотя направления работ у двух организаций схожие, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов.
"Круг проблем, над которыми трудятся DARPA и ФПИ, очень созвучен. Естественно, мы интересуемся работами, проводимыми Управлением перспективных исследовательских проектов. И фонд учитывает это в своей деятельности. Но перед нами не стоит задача дублировать разработки DARPA или устраивать с ними подобие какого-то соревнования", - сказал он.
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