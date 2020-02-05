Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-05T09:36+0300
https://ria.ru/20200205/1564265957.html
ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
https://cdn24.img.ria.ru/images/154780/05/1547800528_0:777:2048:1929_1036x0_80_0_0_e0477042759cba4c200a05f65d6c596a.jpg
РИА Новости

ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора

09:36 05.02.2020
227
© Фото : ФПИЗаместитель генерального директора – председатель научно-технического совета ФПИ Виталий Давыдов
Заместитель генерального директора – председатель научно-технического совета ФПИ Виталий Давыдов
© Фото : ФПИ
Заместитель генерального директора – председатель научно-технического совета ФПИ Виталий Давыдов. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Российский Фонд перспективных исследований (ФПИ) не считает необходимым конкурировать с Управлением перспективных исследовательских проектов министерства обороны США - DARPA, хотя направления работ у двух организаций схожие, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора ФПИ Виталий Давыдов.
"Круг проблем, над которыми трудятся DARPA и ФПИ, очень созвучен. Естественно, мы интересуемся работами, проводимыми Управлением перспективных исследовательских проектов. И фонд учитывает это в своей деятельности. Но перед нами не стоит задача дублировать разработки DARPA или устраивать с ними подобие какого-то соревнования", - сказал он.
Полностью интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00
Научный руководитель Центра квантовых технологий физического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Кулик
29 ноября 2019, 12:00
ФПИ: Россия может войти в пятерку лидеров по квантовым вычислениям
300001
Обсудить 0
РИА НаукаВиталий ДавыдовФонд перспективных исследований
Рекомендуем
Военнослужащие на фоне самоходной артиллерийской установки Коалиция-СВ
Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Федеральное казначейство России
СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
Электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках
В ФПИ рассказали о планах испытаний самолета с электродвигателем
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену
Самоходный зенитный артиллерийский комплекс Деривация-ПВО
Серийные поставки комплекса "Деривация-ПВО" начнутся в 2022 году
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
Офис компании Ростелеком
"Ростелеком" предложил контролировать развитие ряда технологий
Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
Использование крыс для поиска рака у человека назвали успешным
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
Сотрудники санитарно-карантинного пункта обследуют при помощи тепловизора пассажиров рейса авиакомпании S7 в аэропорту Толмачево
Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Нур-Султане
Посольство Китая увидело в евразийском турне Помпео шаг против Пекина
ЗРК С-400
В ФСВТС рассказали о портфеле заказов на поставку оружия Индии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21Ученые: каждый третий россиянин генетически предрасположен к псориазу
10:16"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов
10:15Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
Лента новостейМолния