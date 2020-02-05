Использование крыс для поиска рака у человека назвали успешным

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Фонд перспективных исследований назвал успешными проведенные испытания технологии поиска раковых опухолей с помощью специальной крысы. О результатах тестирования в интервью РИА Новости рассказал глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов

"Испытания прошли успешно. Полученный результат показал, что с помощью биосенсора на самых ранних стадиях можно выявлять риск онкологического заболевания, который традиционными методами сложно или невозможно определить. Помимо того, в отличие от традиционных методов, биосенсор позволяет проводить анализ в течение двух-трех минут, в то время как традиционное исследование занимает несколько суток", - сказал он.

Обследование с помощью аппаратуры, использующей крысу в качестве сенсора, в Великом Новгороде в ноябре 2019 года прошли 1-1,5 тысячи человек. По словам Давыдова, выявленная в ходе испытаний группа риска в настоящее время проходит дообследование в клинических учреждениях.

"Работа еще не завершена, но даже предварительные данные вселяют большой оптимизм. Как минимум, с использованием биосенсорной технологии можно в короткий срок определить группу риска, требующую дополнительного обследования", - сказал он.