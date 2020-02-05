Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
2020-02-05T09:28+0300
https://ria.ru/20200205/1564265661.html
Использование крыс для поиска рака у человека назвали успешным
https://cdn23.img.ria.ru/images/156235/01/1562350114_0:30:2863:1640_1036x0_80_0_0_55867e701a7e14612500447ff23a50d8.jpg
РИА Новости

Использование крыс для поиска рака у человека назвали успешным

09:28 05.02.2020
371
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Фонд перспективных исследований назвал успешными проведенные испытания технологии поиска раковых опухолей с помощью специальной крысы. О результатах тестирования в интервью РИА Новости рассказал глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
"Испытания прошли успешно. Полученный результат показал, что с помощью биосенсора на самых ранних стадиях можно выявлять риск онкологического заболевания, который традиционными методами сложно или невозможно определить. Помимо того, в отличие от традиционных методов, биосенсор позволяет проводить анализ в течение двух-трех минут, в то время как традиционное исследование занимает несколько суток", - сказал он.
Обследование с помощью аппаратуры, использующей крысу в качестве сенсора, в Великом Новгороде в ноябре 2019 года прошли 1-1,5 тысячи человек. По словам Давыдова, выявленная в ходе испытаний группа риска в настоящее время проходит дообследование в клинических учреждениях.
"Работа еще не завершена, но даже предварительные данные вселяют большой оптимизм. Как минимум, с использованием биосенсорной технологии можно в короткий срок определить группу риска, требующую дополнительного обследования", - сказал он.
Актриса Шеннен Доэрти
Вчера, 17:37Культура
У звезды "Зачарованных" нашли рак четвертой стадии
Аппаратно-программный комплекс биогибридной сенсорной технологии разработан в рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований, Южного федерального университета и Ростовского научно-исследовательского онкологического института Минздрава России. Комплекс в автоматическом режиме обнаруживает и распознает целевые вещества в выдыхаемом человеком воздухе на основе анализа биоэлектрических потенциалов обонятельного тракта и обонятельной луковицы крысы. Пропускная способность комплекса составляет 25-30 человек в час.
903001
Обсудить 0
РИА НаукаВиталий ДавыдовракФонд перспективных исследований
Рекомендуем
Электрический двигатель на высокотемпературных сверхпроводниках
В ФПИ рассказали о планах испытаний самолета с электродвигателем
Федеральное казначейство России
СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
В России создают аппарат, способный садиться на вертикальную стену
Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Архивные фотографии и документы о великой отечественной войне, рассекреченные Главархивом Москвы
Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
Девушка со смартфоном и банковской картой
Со счета жительницы Москвы похитили более пяти миллионов рублей
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании Победа
"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
Земля с борта Международной космической станции
Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
Заместитель генерального директора – председатель научно-технического совета ФПИ Виталий Давыдов
ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова во время брифинга
Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
Детская площадка в Грачевском парке
Психологи придумали, как повысить развивающий эффект детских площадок
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Центробанк предупредил о новом способе мошенничества с кредитами
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:21Ученые: каждый третий россиянин генетически предрасположен к псориазу
10:16"Ростех" хочет наладить экспорт парашютов для спасения из небоскребов
10:15Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
Лента новостейМолния