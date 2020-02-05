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Посольство Китая увидело в евразийском турне Помпео шаг против Пекина
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РИА Новости

Посольство Китая увидело в евразийском турне Помпео шаг против Пекина

09:17 05.02.2020
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© Sputnik / Владислав Воднев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Нур-Султане
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Нур-Султане
© Sputnik / Владислав Воднев
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Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Нур-Султане
ТАШКЕНТ, 5 фев - РИА Новости. Посольство КНР в Ташкенте считает турне госсекретаря США Майкла Помпео по странам Евразии попыткой подстрекательства против Китая.
Помпео с 29 января по 4 февраля посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

"Турне Помпео по евразийским странам насыщено злонамеренным подстрекательством и клеветой, полностью разоблачило его личную враждебность и предубеждение в отношении Китая", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Как отмечает посольство, Помпео на совместной пресс-конференции со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым в Ташкенте 3 февраля заявил, что намерен обсудить внутренние дела Китая с министрами иностранных дел государств Центральной Азии. "Помпео в очередной раз на практике доказал, что он действительно зачинщик проблем в мире", - подчеркнули в посольстве.
Госсекретарь США Майк Помпео и президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам встречи в Киеве
08:17Сказано в эфире
Политолог: США решили быть реалистичнее в вопросе КрымаГоссекретарь США признал в Киеве, что Украина потеряла Крым, сообщили СМИ. Как можно трактовать такую позицию Вашингтона, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Журавлев.
"Вне зависимости от того, обсуждалась эта тематика или нет, мы уверены, что все стороны разделяют с нами крайнее отвращение к поведению и шантажу Помпео", - говорится в сообщении.
В китайской дипмиссии добавили, что "любые попытки клеветать на Китай и сеять раздоры в дружественных отношениях между Китаем и государствами Центральной Азии обречены на поражение".
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Майк ПомпеоЦентральная АзияКитайСШАВ мире
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