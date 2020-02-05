Посольство Китая увидело в евразийском турне Помпео шаг против Пекина

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Нур-Султане

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в Нур-Султане

ТАШКЕНТ, 5 фев - РИА Новости. Посольство Посольство КНР в Ташкенте считает турне госсекретаря США Майкла Помпео по странам Евразии попыткой подстрекательства против Китая

Помпео с 29 января по 4 февраля посетил Украину, Белоруссию, Казахстан и Узбекистан.

"Турне Помпео по евразийским странам насыщено злонамеренным подстрекательством и клеветой, полностью разоблачило его личную враждебность и предубеждение в отношении Китая", - говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Как отмечает посольство, Помпео на совместной пресс-конференции со своим узбекским коллегой Абдулазизом Камиловым в Ташкенте 3 февраля заявил, что намерен обсудить внутренние дела Китая с министрами иностранных дел государств Центральной Азии. "Помпео в очередной раз на практике доказал, что он действительно зачинщик проблем в мире", - подчеркнули в посольстве.

"Вне зависимости от того, обсуждалась эта тематика или нет, мы уверены, что все стороны разделяют с нами крайнее отвращение к поведению и шантажу Помпео", - говорится в сообщении.