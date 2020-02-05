В Приморье не зарегистрировали случаев заболевания коронавирусом

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. Случаев заболевания коронавирусом в Приморском крае нет, сообщает пресс-служба правительства края.
"Ни одного подтвержденного случая заболевания коронавирусом в Приморском крае нет", - говорится в сообщении со ссылкой на территориальное управление Роспотребнадзора.
Отмечается, что все граждане с симптомами острых респираторных инфекций (ОРВИ), прибывшие из Китая, в обязательном порядке проходят лабораторное обследование на возможных возбудителей ОРВИ, включая новую коронавирусную инфекцию.
"У всех досмотренных в пунктах пропуска, а также обратившихся в медучреждения региона отрицательные результаты, больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.