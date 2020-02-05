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Казахстан выделил порядка $9,2 миллиона на борьбу с коронавирусом
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РИА Новости

Казахстан выделил порядка $9,2 миллиона на борьбу с коронавирусом

09:03 05.02.2020
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© Sputnik / Тимур БатыршинУчения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы
Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы
© Sputnik / Тимур Батыршин
Учения спецслужб аэропорта по подготовке возможному прибытию инфицированных коронавирусом, в аэропорту Алматы
НУР-СУЛТАН, 5 фев - РИА Новости. Казахстан выделил порядка 3,5 миллиарда тенге (9,2 миллиона долларов) на борьбу с распространением коронавируса, сообщил в среду министр финансов республики Алихан Смаилов.
Ранее заместитель премьер-министра республики Бердибек Сапарбаев сообщал, что правительство Казахстана выделило из резерва 1,5 миллиарда тенге (3,9 миллиона долларов) на покупку средств защиты от коронавирусной инфекции.
"Выделено было порядка 3,5 миллиарда тенге", - сказал Смаилов журналистам, он пояснил, что это связано, в частности, с дополнительными расходами на эвакуацию граждан республики из КНР, закупку медикаментов, тепловизоров и другого оборудования.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
04:03
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