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https://ria.ru/20200205/1564263971.html
Москвичи смогут 14 февраля признаться в любви с большого медиаэкрана
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РИА Новости

Москвичи смогут 14 февраля признаться в любви с большого медиаэкрана

08:16 05.02.2020 (обновлено: 08:18 05.02.2020)
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкСувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина в Донецка
Сувениры в виде сердца ко Дню святого Валентина в Донецка
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москвичи в День святого Валентина, в рамках онлайн-марафона "Москва признаний", смогут признаться в своих чувствах с большого медиаэкрана, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.
"На здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП), расположенном по адресу: улица Покровка, дом 47, в честь праздника будут транслировать романтические признания в любви и сообщения. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10.00 до 22.00", - говорится в сообщении.
Чтобы принять участие в марафоне нужно оставить свое признание на сайте ЦДП, они будут приниматься до 21.59 14 февраля. Кроме этого, в центре столицы пройдут мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных.
"Вход на все мероприятия бесплатный (по предварительной регистрации). Они пройдут с 10.00 до 22.50. Мы приглашаем на праздник не только пары, но и тех, кто пока еще не нашел свою вторую половину", - приводятся на сайте слова пресс-службы ЦДП.
Влюбленная пара в аэропорту
14 февраля 2019, 11:46
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Добавляется, что на празднике гости смогут получить валентинку от робота-андроида, который напишет ее под диктовку, имитируя почерк поэта Александра Пушкина, сделать снимки в праздничных фотозонах, бесплатно посмотреть фильмы о любви и многое другое.
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День святого ВалентинаМоскваОбщество
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