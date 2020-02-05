Москвичи смогут 14 февраля признаться в любви с большого медиаэкрана

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Москвичи в Москвичи в День святого Валентина , в рамках онлайн-марафона "Москва признаний", смогут признаться в своих чувствах с большого медиаэкрана, говорится на официальном портале мэра и правительства столицы.

"На здании "Цифрового делового пространства" (ЦДП), расположенном по адресу: улица Покровка, дом 47, в честь праздника будут транслировать романтические признания в любви и сообщения. Онлайн-марафон "Москва признаний" продлится с 10.00 до 22.00", - говорится в сообщении

Чтобы принять участие в марафоне нужно оставить свое признание на сайте ЦДП, они будут приниматься до 21.59 14 февраля. Кроме этого, в центре столицы пройдут мероприятия, посвященные Дню всех влюбленных.

"Вход на все мероприятия бесплатный (по предварительной регистрации). Они пройдут с 10.00 до 22.50. Мы приглашаем на праздник не только пары, но и тех, кто пока еще не нашел свою вторую половину", - приводятся на сайте слова пресс-службы ЦДП.