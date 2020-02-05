Состояние отравившихся медикаментами подростков из Кузбасса улучшилось

КЕМЕРОВО, 5 фев- РИА Новости. Состояние отравившихся подростков из города Ленинска-Кузнецкого улучшилось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что 15-летний мальчик и 14-летняя девочка, отравившиеся неизвестным веществом, были найдены на мосту на проспекте Кирова. Подростки в тяжелом состоянии были доставлены в реанимацию. Для определения тактики лечения в медучреждение выезжала бригада токсикологов из Кемерово. Следователи по данному факту начали доследственную проверку. Позже выяснилось, что подростки отравились медикаментами.
3 февраля, 09:51Врач рассказал о состоянии детей, отравившихся хлоркой в Перми
"Состояние (подростков – ред.) улучшилось, сейчас они в (состоянии - ред.) средней степени тяжести. Стабильные. Врачи дают положительные прогнозы", – сказал пресс-секретарь.