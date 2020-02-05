В Московском зоопарке появились детеныши кустарниковой собаки

"Нашим специалистам удалось сформировать пару животных и получить потомство всего за два года. Это сравнительно короткий срок, так как обычно кустарниковые собаки долго привыкают друг к другу. Надеемся, что у этой пары регулярно будут рождаться здоровые щенки", - приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.

Подчеркивается, что сейчас детеныши уже достаточно окрепли, чтобы иногда выходить в наружный вольер. К середине февраля семейство станет выходить чаще, тогда все посетители зоопарка смогут за ними понаблюдать. Вольер хищников находится на старой территории за экспозицией "Кошачий ряд", неподалеку от вольера енотов.