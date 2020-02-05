В Московском зоопарке появились детеныши кустарниковой собаки

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Три щенка кустарниковой собаки, занесенной в Международную Красную книгу, появились на свет в Московском зоопарке, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.
"Нашим специалистам удалось сформировать пару животных и получить потомство всего за два года. Это сравнительно короткий срок, так как обычно кустарниковые собаки долго привыкают друг к другу. Надеемся, что у этой пары регулярно будут рождаться здоровые щенки", - приводятся на сайте слова генерального директора зоопарка Светланы Акуловой.
Подчеркивается, что сейчас детеныши уже достаточно окрепли, чтобы иногда выходить в наружный вольер. К середине февраля семейство станет выходить чаще, тогда все посетители зоопарка смогут за ними понаблюдать. Вольер хищников находится на старой территории за экспозицией "Кошачий ряд", неподалеку от вольера енотов.
Отмечается, что численность кустарных собак снижается, поэтому вид занесен в Международную Красную книгу в категории "Близкий к уязвимому положению".
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