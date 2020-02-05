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В Тюмени готовы к приему россиян из Уханя
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РИА Новости

В Тюмени готовы к приему россиян из Уханя

07:00 05.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Медицинские подразделения в Тюмени готовы к приему эвакуированных из Уханя россиян, есть все необходимое оборудование и лекарства, сообщила пресс-служба Минздрава России.
В настоящий момент в Тюмень направляются два самолета ВКС РФ, на борту которых в общей сложности 144 человека, которых эвакуировали из китайского Уханя, очага распространения коронавируса.
"Медицинские подразделения полностью готовы - реанимация и диагностическое отделение обеспечены необходимым оборудованием и медикаментами, квалифицированный медперсонал будет вести круглосуточное дежурство", - сказал Мурашко, которого цитирует пресс-служба.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусаКитайТюменьУханьОбщество
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