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2020-02-05T06:51+0300
https://ria.ru/20200205/1564263142.html
Опубликовано видео стрельб тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"
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РИА Новости

Опубликовано видео стрельб тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"

06:51 05.02.2020
8359
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Минобороны опубликовало видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" на учениях в Ленинградской области.
На кадрах видна подготовка экипажей к стрельбам, а также непосредственно пуски термобарических боеприпасов по условным целям.
ТОС-1А — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72.
Комплекс предназначен для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.
Стрельба из систем залпового огня ТОС-1А
2 февраля, 18:58
The National Interest объяснил опасность российских "Солнцепеков"
14705512
Обсудить 1
ТОС-1А "Солнцепек"Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ленинградская областьБезопасность
Популярные комментарии
Что-то слишком много в СМИ статей про военную технику. Что больше не о чем писать?? Достижений нет???
5 февраля, 07:05
Полковник Васин
2000016
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