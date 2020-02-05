Опубликовано видео стрельб тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Минобороны опубликовало видео стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" на учениях в Ленинградской области.
На кадрах видна подготовка экипажей к стрельбам, а также непосредственно пуски термобарических боеприпасов по условным целям.
ТОС-1А — тяжелая огнеметная система залпового огня калибра 220 миллиметров на базе танка Т-72.
Комплекс предназначен для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.