Опубликовано видео стрельб тяжелых огнеметных систем "Солнцепек"

На кадрах видна подготовка экипажей к стрельбам, а также непосредственно пуски термобарических боеприпасов по условным целям.

Комплекс предназначен для вывода из строя легкобронированной и автомобильной техники, поджога и разрушения сооружений и зданий, уничтожения живой силы противника, расположенной на открытой местности и в фортификационных сооружениях.