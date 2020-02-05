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Среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии два австралийца
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РИА Новости

Среди заразившихся коронавирусом на судне в Японии два австралийца

06:46 05.02.2020
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© AP Photo / Eugene HoshikoКруизное судно Diamond Princess на рейде Йокогамы
Круизное судно Diamond Princess на рейде Йокогамы
© AP Photo / Eugene Hoshiko
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Два гражданина Австралии в числе десяти зараженных новым типом коронавируса на круизном судне у берегов Японии, сообщает телеканал 9News.
По данным телеканала, всего на борту судна находятся свыше 200 австралийцев. Министерство иностранных дел и торговли сообщило, что оно в курсе ситуации и работает над выяснением информации о состоянии граждан своей страны.
Круизное судно Diamond Princess c понедельника встало на рейд у японского порта Йокогама после того, как стало известно, что у одного из пассажиров был выявлен новый тип коронавируса. Судно вышло из Йокогамы 20 января и направилось по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава и должно было в понедельник вернуться в Йокогаму. Однако выяснилось, что один из пассажиров, 80-летний житель Гонконга, который в Гонконге сошел на берег, был заражен новым типом коронавируса. К понедельнику несколько пассажиров стали жаловаться на недомогание. Власти Японии приняли решение задержать судно на рейде и провести обследование всех 3700 пассажиров и членов экипажа.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся на материковой части Китая превысило 24,3 тысячи человек, скончались 490, еще один человек скончался в Гонконге. Более 170 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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