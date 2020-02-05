Трамп призвал к "изобретательности" в палестино-израильском конфликте

"На прошлой неделе я огласил прорывной план мирного урегулирования между Израилем и палестинцами. Признавая, что все предыдущие попытки провалились, для достижения стабилизации ситуации в регионе и для того, чтобы у миллионов молодых людей была возможность лучшего будущего, мы должны быть непреклонными и проявлять изобретательность", - сказал президент в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.