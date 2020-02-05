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Трамп призвал к "изобретательности" в палестино-израильском конфликте
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РИА Новости

Трамп призвал к "изобретательности" в палестино-израильском конфликте

06:37 05.02.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Пресс-служба Президента РФ
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 5 фев – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил о необходимости проявлять "изобретательность" в палестино-израильском урегулировании.
"На прошлой неделе я огласил прорывной план мирного урегулирования между Израилем и палестинцами. Признавая, что все предыдущие попытки провалились, для достижения стабилизации ситуации в регионе и для того, чтобы у миллионов молодых людей была возможность лучшего будущего, мы должны быть непреклонными и проявлять изобретательность", - сказал президент в ходе ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.
Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Лига арабских государств (ЛАГ) в субботу по итогам внеочередного заседания отвергла "сделку века" по решению палестино-израильского конфликта, назвав ее несправедливой, и призвала международное сообщество противостоять попыткам Израиля ее реализовать. Аббас, в свою очередь, заявил на заседании ЛАГ, что известил США и Израиль о разрыве Палестиной всяческих отношений с ними на фоне объявленной американским главой Дональдом Трампом "сделки века".
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеОбострение палестино-израильского конфликтаДональд ТрампПалестинаСШАИзраильВ мире
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