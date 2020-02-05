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Трамп счел глупостью нежелание властей Ирана просить США о помощи
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РИА Новости

Трамп счел глупостью нежелание властей Ирана просить США о помощи

06:24 05.02.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Президент США Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти либо слишком гордые, либо глупые, чтобы просить Вашингтон помочь с восстановлением экономики.
Трамп отметил, что из-за жестких американских санкций экономика Ирана находится в очень плохом положении.
"Мы сможем помочь наладить ее в короткое время, но, вероятно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы попросить о помощи. Посмотрим, какой они изберут путь. Это полностью зависит от них", - заявил президент США.
Он вновь призвал Тегеран отказаться от стремления разработать ядерное оружие.
"Иранский режим обязан отказаться от стремлений к ядерному оружию, прекратить распространять террор, смерть и разрушения", - сказал Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.
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Дональд ТрампИранСШАВ мире
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