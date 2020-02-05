Трамп счел глупостью нежелание властей Ирана просить США о помощи

ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что иранские власти либо слишком гордые, либо глупые, чтобы просить Вашингтон помочь с восстановлением экономики.
Трамп отметил, что из-за жестких американских санкций экономика Ирана находится в очень плохом положении.
"Мы сможем помочь наладить ее в короткое время, но, вероятно, они слишком горды или слишком глупы, чтобы попросить о помощи. Посмотрим, какой они изберут путь. Это полностью зависит от них", - заявил президент США.
Он вновь призвал Тегеран отказаться от стремления разработать ядерное оружие.
"Иранский режим обязан отказаться от стремлений к ядерному оружию, прекратить распространять террор, смерть и разрушения", - сказал Трамп во время ежегодного обращения к конгрессу о положении дел в стране.
31 января, 10:20МИД Ирана осудил новые санкции США, отметив их бесполезность