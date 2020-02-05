Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Электронная перепись населения Украины, проведенная министром Дмитрием Дубилетом, была сделана простым умножением на 0,888 цифр Государственной службы статистики. Об этом заявила общественная организация "Украинский центр общественных данных".
Эксперты использовали в расчетах файл в Телеграм-канале чиновника, который называется "Оценка имеющегося населения Украины". Данные Дубилета о поле и возрасте населения они сравнили с информацией Госслужбы статистики и предположили, что при подсчете в каждой возрастной группе было приблизительно одинаковое соотношение.
Специалисты воссоздали применение коэффициента 0,888 к данным Госкомстата. После нескольких итераций удалось с практически 100-процентной точностью сгенерировать данные, которые опубликовал Дубилет, подав это как результат "экстраполяции" данных пенсионного реестра на данные Госкомстата Украины.
В конце января Дубилет представил результаты пробной переписи, согласной которой численность населения Украины сократилась с 2001 года на 11,45 миллионов и составляет 37 миллионов человек. Ранее министр заявил, что перепись населения в конце 2020 года будет проведена при помощи анализа данных SIM-карт, это позволит сэкономить 83-124 миллиона долларов.