Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения

Эксперты использовали в расчетах файл в Телеграм-канале чиновника, который называется "Оценка имеющегося населения Украины". Данные Дубилета о поле и возрасте населения они сравнили с информацией Госслужбы статистики и предположили, что при подсчете в каждой возрастной группе было приблизительно одинаковое соотношение.

Специалисты воссоздали применение коэффициента 0,888 к данным Госкомстата. После нескольких итераций удалось с практически 100-процентной точностью сгенерировать данные, которые опубликовал Дубилет, подав это как результат "экстраполяции" данных пенсионного реестра на данные Госкомстата Украины.