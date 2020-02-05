РУДН стремится создать у себя исследовательскую культуру

"Однако еще сложнее достичь нематериальных результатов – например, сформировать исследовательскую культуру в университете. Годы должны уйти на то, чтобы сотрудники не только обеспечивали высокое качество учебного процесса, но и проводили серьезные научные исследования", - сказал Филиппов.