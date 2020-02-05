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РУДН стремится создать у себя исследовательскую культуру
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РИА Новости

РУДН стремится создать у себя исследовательскую культуру

03:30 05.02.2020
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© РИА Новости / Петр Чернов / Перейти в фотобанкЗдание РУДН в Москве
Здание РУДН в Москве
© РИА Новости / Петр Чернов
Перейти в фотобанк
Здание РУДН в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов сообщил РИА Новости, что вуз стремится создать у себя исследовательскую культуру, и отметил, что достичь этой цели сложнее, чем материальных результатов.
"Однако еще сложнее достичь нематериальных результатов – например, сформировать исследовательскую культуру в университете. Годы должны уйти на то, чтобы сотрудники не только обеспечивали высокое качество учебного процесса, но и проводили серьезные научные исследования", - сказал Филиппов.
Он отметил, что РУДН сейчас "в начале пути трансформации в университет исследовательского типа".
Здание РУДН в Москве
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РУДНВладимир ФилипповРоссияОбщество
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