РУДН стремится создать у себя исследовательскую культуру

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Ректор Российского университета дружбы народов Владимир Филиппов сообщил РИА Новости, что вуз стремится создать у себя исследовательскую культуру, и отметил, что достичь этой цели сложнее, чем материальных результатов.
"Однако еще сложнее достичь нематериальных результатов – например, сформировать исследовательскую культуру в университете. Годы должны уйти на то, чтобы сотрудники не только обеспечивали высокое качество учебного процесса, но и проводили серьезные научные исследования", - сказал Филиппов.
Он отметил, что РУДН сейчас "в начале пути трансформации в университет исследовательского типа".