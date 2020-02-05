Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Испытания технологии жидкостного дыхания на человеке перенесены из-за необходимости оформления документов, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
"Мы вплотную подошли к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулись на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции. В свое время мы недооценили этот момент и сейчас вынуждены задержаться на время, требуемое для решения данной проблемы. Как только завершим процедуру, перейдем к следующему этапу", - рассказал он.
Ранее сообщалось, что испытания были проведены на животных – грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором. Для того, чтобы дышать жидкостью в реальных условиях, необходим скафандр, заполняемый раствором. По словам Давыдова, в прошлом году было практически завершено создание прототипа скафандра для испытаний на животных.
Известность технология жидкостного дыхания приобрела в декабре 2017 года, когда бывший вице-премьером Дмитрий Рогозин презентовал ее посетившему Москву президенту Сербии Александру Вучичу. Тогда таксу поместили в резервуар с жидкостью.
Видео эксперимента вызвало общественный резонанс. В ответ на критику Рогозин подчеркнул, что все участвующие в эксперименте собаки живы и здоровы, а ту самую таксу он забрал в свою семью.
Сообщалось, что использование жидкостного дыхания позволит человеку практически без задержки выйти на поверхность с глубины порядка километра и избежать кессонной болезни. Для сравнения, в обычных условиях подъем с глубины 400 метров занимает около 20 суток. Помимо того, сообщалось о перспективах использования технологии в медицине - для охлаждения тела человека при травмах, лечении травм легких.
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