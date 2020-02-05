Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Испытания технологии жидкостного дыхания на человеке перенесены из-за необходимости оформления документов, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Испытания технологии жидкостного дыхания на человеке перенесены из-за необходимости оформления документов, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.

"Мы вплотную подошли к тестированию технологии с участием человека, но натолкнулись на одно препятствие – жидкость для испытаний с участием людей должна пройти соответствующую сертификацию в качестве фармацевтической субстанции. В свое время мы недооценили этот момент и сейчас вынуждены задержаться на время, требуемое для решения данной проблемы. Как только завершим процедуру, перейдем к следующему этапу", - рассказал он.

Ранее сообщалось, что испытания были проведены на животных – грызунах и собаках. Они проводились в емкостях, заполненных специальным дыхательным раствором. Для того, чтобы дышать жидкостью в реальных условиях, необходим скафандр, заполняемый раствором. По словам Давыдова, в прошлом году было практически завершено создание прототипа скафандра для испытаний на животных.

Известность технология жидкостного дыхания приобрела в декабре 2017 года, когда бывший вице-премьером Дмитрий Рогозин презентовал ее посетившему Москву президенту Сербии Александру Вучичу. Тогда таксу поместили в резервуар с жидкостью.

Видео эксперимента вызвало общественный резонанс. В ответ на критику Рогозин подчеркнул, что все участвующие в эксперименте собаки живы и здоровы, а ту самую таксу он забрал в свою семью.