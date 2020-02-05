Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T03:14+0300
https://ria.ru/20200205/1564261877.html
Эксперты рассказали, что россияне считают ключом к карьерному росту
https://cdn23.img.ria.ru/images/152443/40/1524434089_0:360:7678:4679_1036x0_80_0_0_51be2f61e186d620c102e843dd61c463.jpg
РИА Новости

Эксперты рассказали, что россияне считают ключом к карьерному росту

03:14 05.02.2020
248
© Фото : Annie SprattОфис
Офис
© Фото : Annie Spratt
Офис. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Хорошие отношения с руководством, а также трудолюбие и усердие являются, по мнению россиян, ключевыми факторами на пути к продвижению по карьерной лестнице, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
"Почти половина респондентов считают самым важным фактором для карьерного роста хорошие отношения с начальством. При возможности выбрать не более трех вариантов ответа его отметили 44% опрошенных. Трудолюбие и усердие оказались на втором месте — этот фактор выбрали 42% респондентов", - пишут авторы.
Значимость опыта работы в профессии отметили 34% опрошенных. Чуть меньше респондентов - 28% - считают уровень компетенции важным для карьерного роста. Первую пятерку значимых факторов для карьерного роста замыкают хорошие отношения с коллегами — их указали 20% опрошенных.
Индивидуально-психологические особенности личности считают важными для повышения 18% респондентов, а 17% выделили значимость мотивации. Регулярное повышение квалификации и условия труда считают ключевыми для карьерного роста по 16% россиян. Кроме того, 11% опрошенных указали, что не менее значимым фактором для продвижения по службе является удача.
Также респонденты отмечали среди значимых такие факторы как инициатива (9%), здоровье (8%) и профильное образование (6%).
В исследовании приняли участие 4,8 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет из всех федеральных округов. В октябре другое исследование сервиса Работа.ру показало, что 27% россиян считают возможность карьерного роста одним из самых важных критериев при выборе профессии.
Собеседование при приеме на работу
4 декабря 2019, 03:00Сказано в эфире
По одежке встречают, по soft skills повышают: секреты успеха в карьереКак произвести впечатление на потенциального работодателя? Руководитель рекрутинговой компании Татьяна Долякова в интервью радио Sputnik раскрыла некоторые профессиональные секреты.
030113
Обсудить 4
РоссияОбщество
Рекомендуем
Катание на сноуборде
В МЧС рассказали, как избежать травм при катании на сноуборде и лыжах
Здание Государственной Думы РФ в Москве
В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
Курительная трубка
В РФ хотят ужесточить наказание за незаконную детективную деятельность
Сотрудник аптеки продает медицинские маски
Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
Детская площадка в Грачевском парке
Психологи придумали, как повысить развивающий эффект детских площадок
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии
Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
Обойма
Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
Северное сияние в Мурманской области
Ученый назвал год, когда в Россию вернется северное сияние
Бессонница
Врач рассказал, как избежать недомогания после пробуждения
Здание РУДН в Москве
РУДН стремится создать у себя исследовательскую культуру
Глава научно-технического совета ФПИ, заместитель генерального директора Фонда Виталий Давыдов
Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Бразилия направит два самолета ВВС для эвакуации граждан из Уханя
Продюсер Игорь Матвиенко
Игорь Матвиенко планирует построить в Москве "город музыки"
Девушка с увеличительным стеклом
Туристы рассказали, на чем готовы экономить в путешествиях
Композитор Лин-Мануэль Миранда, создатель бродвейского мюзикла Гамильтон
Disney покажет мюзикл "Гамильтон" на большом экране
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15Посол сообщил об уничтожении сотен советских памятников в Польше
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
09:32Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
Лента новостейМолния