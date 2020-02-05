Эксперты рассказали, что россияне считают ключом к карьерному росту

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Хорошие отношения с руководством, а также трудолюбие и усердие являются, по мнению Хорошие отношения с руководством, а также трудолюбие и усердие являются, по мнению россиян , ключевыми факторами на пути к продвижению по карьерной лестнице, говорится в исследовании сервиса Работа.ру, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

"Почти половина респондентов считают самым важным фактором для карьерного роста хорошие отношения с начальством. При возможности выбрать не более трех вариантов ответа его отметили 44% опрошенных. Трудолюбие и усердие оказались на втором месте — этот фактор выбрали 42% респондентов", - пишут авторы.

Значимость опыта работы в профессии отметили 34% опрошенных. Чуть меньше респондентов - 28% - считают уровень компетенции важным для карьерного роста. Первую пятерку значимых факторов для карьерного роста замыкают хорошие отношения с коллегами — их указали 20% опрошенных.

Индивидуально-психологические особенности личности считают важными для повышения 18% респондентов, а 17% выделили значимость мотивации. Регулярное повышение квалификации и условия труда считают ключевыми для карьерного роста по 16% россиян. Кроме того, 11% опрошенных указали, что не менее значимым фактором для продвижения по службе является удача.

Также респонденты отмечали среди значимых такие факторы как инициатива (9%), здоровье (8%) и профильное образование (6%).