В РФ хотят ужесточить наказание за незаконную детективную деятельность

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях предполагает расширение перечня наказаний за незаконную детективную и охранную деятельность в Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях предполагает расширение перечня наказаний за незаконную детективную и охранную деятельность в России , следует из проекта КоАП, подготовленного Минюстом.

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.

В частности, в проекте предусматривается единое наказание за незаконную частную детективную или охранную деятельность (в действующей редакции – штрафы дифференцируются отдельно для детективов и охранников). В документе указывается, что в качестве альтернативы штрафам может применяться такое наказание, как обязательные работы на срок до 60 часов (в действующем КоАП эта норма отсутствует).