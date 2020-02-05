В РФ хотят ужесточить наказание за незаконную детективную деятельность

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Новая редакция Кодекса об административных правонарушениях предполагает расширение перечня наказаний за незаконную детективную и охранную деятельность в России, следует из проекта КоАП, подготовленного Минюстом.
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях РФ опубликовал Минюст России - предполагается, он вступит в силу с 1 января следующего года. Документ размещен на портале проектов нормативных актов.
В частности, в проекте предусматривается единое наказание за незаконную частную детективную или охранную деятельность (в действующей редакции – штрафы дифференцируются отдельно для детективов и охранников). В документе указывается, что в качестве альтернативы штрафам может применяться такое наказание, как обязательные работы на срок до 60 часов (в действующем КоАП эта норма отсутствует).
Кроме того, новая редакция КоАП предусматривает наказание для индивидуальных предпринимателей (в действующем КоАП норма отсутствует) за незаконную детективную или охранную деятельность – от 10 до 20 тысяч рублей или административный запрет деятельности на срок до 30 суток. Аналогичный запрет может применяться и к юрлицам (в действующем КоАП такой нормы нет).