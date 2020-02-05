УФАС проверит заявления о завышении цен на овощи в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. УФАС в Приморье начало проверки по сообщениям о завышении цен на помидоры и огурцы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ведомства.
Во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС и главам регионов ДФО контролировать цены на продукты, рост которых отмечается на фоне коронавируса в КНР. ФАС России сообщила, что проверит обоснованность повышения цен на продукты на Дальнем Востоке.
"Поступили заявления, в настоящее время они рассматриваются на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства в отношении субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке", - сказал собеседник.
Он уточнил, что речь идет о ценах на огурцы и помидоры.
Ранее сообщалось, что в магазинах Приморья пропали многие овощи - помидоры, огурцы, кабачки, баклажаны. Крупные торговые сети объяснили это тем, что китайские овощи не привозят, а местные производители завышают цены. Также информация о завышении цен на овощи появилась в Якутии. По данным властей Приморья, закрытие грузового автотранспортного сообщения с КНР привело к дефициту китайских овощей, десятки фур не могли пересечь границу с Приморским краем, сейчас грузовое автосообщение открыли. По данным правительства региона, это решит проблему дефицита овощей.