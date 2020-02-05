УФАС проверит заявления о завышении цен на овощи в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев - РИА Новости. УФАС в УФАС в Приморье начало проверки по сообщениям о завышении цен на помидоры и огурцы, сообщил РИА Новости представитель регионального управления ведомства.

Во вторник вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил ФАС и главам регионов ДФО контролировать цены на продукты, рост которых отмечается на фоне коронавируса в КНР. ФАС России сообщила, что проверит обоснованность повышения цен на продукты на Дальнем Востоке.

"Поступили заявления, в настоящее время они рассматриваются на предмет наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства в отношении субъектов, занимающих доминирующее положение на рынке", - сказал собеседник.

Он уточнил, что речь идет о ценах на огурцы и помидоры.