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США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами
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РИА Новости

США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами

02:26 05.02.2020
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© REUTERS / China DailyВодители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Госдепартамент США не исключает отправку дополнительных самолетов в Китай для эвакуации оттуда американцев, но на "компенсационной" основе, говорится в сообщении на сайте ведомства.
"Государственный департамент может организовать дополнительные рейсы для эвакуации …индивидуальных граждан США на компенсационной основе с вылетом из международного аэропорта Уханя", - говорится в сообщении. Это означает, что люди потом должны будут оплатить перелет.
Газета Wall Street Journal ранее со ссылкой на источники сообщала, что в дополнение к вывезенным ранее 200 гражданам США два самолета в среду вывезут еще 530 человек.
Ранее глава Пентагона Марк Эспер поручил подготовить дополнительные помещения на тысячу человек для тех, кого вывезут из Китая.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV.
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Распространение нового коронавирусаГосударственный департамент СШАКитайУханьСШАВ мире
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