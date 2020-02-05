Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T02:15+0300
https://ria.ru/20200205/1564261517.html
В Twitter рассказали о планах маркировать фейковые фото и видео
https://cdn25.img.ria.ru/images/148836/51/1488365160_0:197:2942:1852_1036x0_80_0_0_5c31eec761734d25afe5b2aa1bfe5dd0.jpg
РИА Новости

В Twitter рассказали о планах маркировать фейковые фото и видео

02:15 05.02.2020
238
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЛоготип социальной сети Twitter
Логотип социальной сети Twitter
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Логотип социальной сети Twitter. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter с марта будет маркировать фейковые фотографии и видео, которые могут нанести людям вред, сообщили в компании.
"Мы знаем, что в некоторых публикациях в Twitter есть намеренно измененные фото и видео, которые наносят людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и давать людям объяснение относительно этой публикации", - говорится в сообщении компании на ее сайте.
Отмечается, что маркировать такой контент начнут с 5 марта.
Во вторник подразделение технологического гиганта Alphabet Inc представило приложение, предназначенное для распознавания фейковых фотографий.
Роскомнадзор может заблокировать доступ в Twitter
31 января, 15:40
Роскомнадзор возбудил дело в отношении Twitter и Facebook
512001
Обсудить 0
СШАTwitterВ мире
Рекомендуем
Курительная трубка
В РФ хотят ужесточить наказание за незаконную детективную деятельность
Президент США Дональд Трамп
Трамп назвал положение США прочным как никогда
Продюсер Игорь Матвиенко
Игорь Матвиенко планирует построить в Москве "город музыки"
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
США назвали условия отправки новых лайнеров в Ухань за американцами
Луна и самолет на закате
Трамп просит у конгресса денег для высадки астронавтов на Луне и Марсе
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что хочет побыстрее покончить с конфликтом в Афганистане
Президент США Дональд Трамп
Трамп обратился к террористам с трибуны конгресса
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
Северное сияние в Мурманской области
Ученый назвал год, когда в Россию вернется северное сияние
Женщина выбирает продукты в магазине
Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
Кадр из фильма Звездные войны: Скайуокер. Восход
Продюсер "Звездных войн" подтвердила, что сериалы саги снимут женщины
Лопата в песке
В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
Посетительница первого на территории континентального Китая парка развлечений Диснейленд в Шанхае
Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
Офис
Эксперты рассказали, что россияне считают ключом к карьерному росту
Венесуэла
В Венесуэле обрушилась шахта с нелегальными рабочими
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:15Власти Индонезии подтвердили вспышку вируса АЧС на Бали
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
09:32Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
09:29Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
Лента новостейМолния