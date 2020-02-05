В Twitter рассказали о планах маркировать фейковые фото и видео

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Социальная сеть Twitter с марта будет маркировать фейковые фотографии и видео, которые могут нанести людям вред, сообщили в компании.
"Мы знаем, что в некоторых публикациях в Twitter есть намеренно измененные фото и видео, которые наносят людям вред. Сегодня мы вводим новое правило и индикатор, который будет помечать их и давать людям объяснение относительно этой публикации", - говорится в сообщении компании на ее сайте.
Отмечается, что маркировать такой контент начнут с 5 марта.
Во вторник подразделение технологического гиганта Alphabet Inc представило приложение, предназначенное для распознавания фейковых фотографий.
31 января, 15:40Роскомнадзор возбудил дело в отношении Twitter и Facebook