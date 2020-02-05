Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший участник боевых действий в Бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне киевских властей, гражданин Германии из семьи эмигрантов, называющий себя Зигфридом, раскритиковал вооруженные силы Украины , заявив, что армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе. Об этом он рассказал в интервью порталу censor.net.

По словам Зигфрида, у украинских военных нет желания наступать и побеждать, а способны только принимать бой и гибнуть. При этом армия Украины, как считает он, на сегодняшний день представляет собой "отрыжку совкового рабства".

Также бывший участник боевых действий резко высказался в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главы государства Владимира Зеленского и министра обороны страны.

По словам Зигфрида, Порошенко является "вором и государственным преступником", Зеленский представляет собой "хорошего, но наивного парня", а главу украинского минобороны иначе как "напыщенным жлобом" назвать нельзя.

Зигфрид — выходец из семьи эмигрантов из СССР, до конфликта в Донбассе служил в немецкой армии. Пять лет назад он приехал на Украину. Принимал участие в боевых действиях вблизи поселка Водяное, неподалеку от Мариуполя.