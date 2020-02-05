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Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
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РИА Новости

Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ

00:55 05.02.2020 (обновлено: 07:06 05.02.2020)
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© AP Photo / Alexander ShulmanВоеннослужащий ВСУ
Военнослужащий ВСУ
© AP Photo / Alexander Shulman
Военнослужащий ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Бывший участник боевых действий в Донбассе на стороне киевских властей, гражданин Германии из семьи эмигрантов, называющий себя Зигфридом, раскритиковал вооруженные силы Украины, заявив, что армия погрязла в трусости и лицемерном пафосе. Об этом он рассказал в интервью порталу censor.net.
По словам Зигфрида, у украинских военных нет желания наступать и побеждать, а способны только принимать бой и гибнуть. При этом армия Украины, как считает он, на сегодняшний день представляет собой "отрыжку совкового рабства".
Также бывший участник боевых действий резко высказался в адрес экс-президента Украины Петра Порошенко, действующего главы государства Владимира Зеленского и министра обороны страны.
По словам Зигфрида, Порошенко является "вором и государственным преступником", Зеленский представляет собой "хорошего, но наивного парня", а главу украинского минобороны иначе как "напыщенным жлобом" назвать нельзя.
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Зигфрид — выходец из семьи эмигрантов из СССР, до конфликта в Донбассе служил в немецкой армии. Пять лет назад он приехал на Украину. Принимал участие в боевых действиях вблизи поселка Водяное, неподалеку от Мариуполя.
Киев весной 2014 года начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
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Ситуация на УкраинеЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныПетр ПорошенкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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vvab6
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