Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-05T00:11+0300
https://ria.ru/20200205/1564260768.html
Экс-директор ГБР Украины повторно обжаловал свое увольнение
https://cdn23.img.ria.ru/images/156117/38/1561173870_0:89:1710:1051_1036x0_80_0_0_17a90f9b27aec08426d10eeef3c8822e.jpg
РИА Новости

Экс-директор ГБР Украины повторно обжаловал свое увольнение

00:11 05.02.2020
301
© Фото : ГБР УкраиныРоман Труба
Роман Труба
© Фото : ГБР Украины
Роман Труба. Архивное фото
КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Бывший директор Госбюро расследований Украины Роман Труба повторно обратился в Верховный суд страны о признании незаконным указа президента о его увольнении, заявил адвокат Василий Медведь.
Ранее Верховный суд вернул Трубе иск, в котором тот требовал признать незаконным его увольнение и отменить соответствующий указ. Суд вернул иск экс-директору бюро из-за "нарушения правила объединения исковых требований".

"Четвертого февраля зарегистрировали повторный иск в Верховный суд о признании противоправным и недействительным указа президента Украины", - приводит слова Медведя издание "Украинская правда".

Также он сообщил, что в Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск к Госбюро расследований "о признании противоправным и отмене приказа бюро о прекращении полномочий Трубы на посту директора Государственного бюро расследований и восстановлении его на работе". Он добавил, что на этот раз они учли пожелания Верховного суда.
В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора бюро, назначив временно исполняющей обязанности руководителя бюро Ирину Венедиктову. В январе Труба заявил, что подал иск в Верховный суд о признании указа незаконным.
Экс-президент Украины Петр Порошенко
Вчера, 15:49
Порошенко передал в НАБУ записи разговоров экс-главы ГБР
050000
Обсудить 0
Государственное бюро расследований УкраиныРоман ТрубаСитуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Военнослужащий ВСУ
Воевавший в Донбассе немецкий наемник разочаровался в ВСУ
Заседание Совета безопасности ООН
Палестина внесет резолюцию против "сделки века" в Совбез ООН
Раскольник Филарет
"Новая церковь" Украины лишила Филарета полномочий члена "синода"
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
Путин и Эрдоган обсудили соблюдение режима прекращения огня в Ливии
Сотрудники полиции в Афинах, Греция
В Афинах подожгли автомобиль издателя газет
42-летний мужчина обвиняемый в убийстве полицейского в метро
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Президент США Дональд Трамп
Трамп заявил, что хочет побыстрее покончить с конфликтом в Афганистане
Нефтяной терминал в Ливии
NOC назвала размеры потерь от блокады портов для ливийской экономики
Лекарства
Минздрав подготовил проект о ввозе незарегистрированных лекарств
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
Дамаск дал боевикам последний шанс сдать оружие
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
СМИ: Гончарук не сдержал данное Зеленскому обещание
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский определил судьбу $2,9 миллиарда, полученных от "Газпрома"
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Путин и Эрдоган условились улучшить координацию действий в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Эрдоган поговорил с Путиным по телефону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:14Правительство предложило смягчить наказание для беременных женщин
10:12Тема "российской угрозы" в Польше нагнетается, заявил посол России
10:09Эксперт ВОЗ: Китай замалчивал случаи коронавируса в начале эпидемии
10:07В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты
10:06В ФПИ усомнились в комфортности полетов на ракетах между континентами
10:01"Победа" объяснила отказ посадить ветерана на выбранное им место
10:01В Приморье трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными
09:56Власти Петербурга отменили бизнес-форум с участием китайской делегации
09:49В Москве экс-сотрудника фирмы подозревают в краже более 250 планшетов
09:46Российский 3D-принтер планируют отправить на МКС
09:44В Тюменскую область доставили эвакуированных из Китая россиян
09:42СМИ сообщили о рекордной сумме возвращенных России долгов
09:42В Люберцах грабители отобрали у прохожего карты, деньги и пистолет
09:40Рисков заражения коронавирусом в Тюменской области нет, заявила Попова
09:38Испытания новейшей гаубицы "Коалиция-СВ" завершатся в 2022 году
09:36ФПИ не состязается с американским DARPA, заявил замгендиректора
09:34Поселок под Горловкой обесточен после обстрела ВСУ, заявили в ДНР
09:32Двух жительниц Саранска госпитализировали после возвращения из Китая
09:29Главархив в Москве рассекретил 11,5 тысячи документов о ВОВ
09:28Первый самолет с эвакуированными из Китая россиянами прибыл в Тюмень
Лента новостейМолния