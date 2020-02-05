Экс-директор ГБР Украины повторно обжаловал свое увольнение

Также он сообщил, что в Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск к Госбюро расследований "о признании противоправным и отмене приказа бюро о прекращении полномочий Трубы на посту директора Государственного бюро расследований и восстановлении его на работе". Он добавил, что на этот раз они учли пожелания Верховного суда.