Экс-директор ГБР Украины повторно обжаловал свое увольнение

КИЕВ, 5 фев – РИА Новости. Бывший директор Госбюро расследований Украины Роман Труба повторно обратился в Верховный суд страны о признании незаконным указа президента о его увольнении, заявил адвокат Василий Медведь.
Ранее Верховный суд вернул Трубе иск, в котором тот требовал признать незаконным его увольнение и отменить соответствующий указ. Суд вернул иск экс-директору бюро из-за "нарушения правила объединения исковых требований".
"Четвертого февраля зарегистрировали повторный иск в Верховный суд о признании противоправным и недействительным указа президента Украины", - приводит слова Медведя издание "Украинская правда".
Также он сообщил, что в Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск к Госбюро расследований "о признании противоправным и отмене приказа бюро о прекращении полномочий Трубы на посту директора Государственного бюро расследований и восстановлении его на работе". Он добавил, что на этот раз они учли пожелания Верховного суда.
В декабре 2019 года президент Владимир Зеленский уволил Романа Трубу с должности директора бюро, назначив временно исполняющей обязанности руководителя бюро Ирину Венедиктову. В январе Труба заявил, что подал иск в Верховный суд о признании указа незаконным.