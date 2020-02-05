Язык до Киева довел. Почему Эрдоган говорил с Путиным через Украину

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Галия Ибрагимова. Реджеп Тайип Эрдоган посетил Украину с официальным визитом. Едва обсудив двустороннюю повестку, турецкий лидер перешел к главной для него проблеме — Сирии. Призыв начать переговоры по ситуации в Идлибе был обращен не к Зеленскому, а другому Владимиру — Путину. Впрочем, после запуска процедуры импичмента Дональда Трампа Киев привыкает к роли "заложника" мировой политики. Почему турецкий лидер искал на Украине ключ к межсирийскому урегулированию, разбиралось РИА Новости.

Пышный прием Эрдогана

Едва киевляне "пережили" визит госсекретаря США Майка Помпео, сопровождавшийся перекрытием дорог и повышенными мерами безопасности, как в городе снова возник транспортный коллапс. На этот раз в украинской столице гостил Реджеп Тайип Эрдоган. И по размаху прием турецкого гостя даже превзошел встречу американского.

Пока внушительный кортеж из девятнадцати автомобилей двигался из аэропорта к администрации президента Украины, в городе остановился даже общественный транспорт. На подъезде к Мариинскому дворцу — церемониальной резиденции украинского лидера, где он принимает только самых высоких гостей, — Эрдогана встречал почетный караул.

Ступив на красную дорожку, президент Турции отчеканил: "Слава Украине!" Караул ответил известным со времен Степана Бандеры приветствием: "Героям слава!"

Визит Эрдогана в Киев был запланирован еще летом, когда Анкару посещал Владимир Зеленский. Официальный повод для встречи — двадцать восемь лет со дня установления дипломатических отношений между Турцией и Украиной.

Неофициальная причина открыто не проговаривалась, но по высказываниям турецкого лидера присутствующие в зале понимали: Киев снова стал заложником большой политики. На этот раз — межсирийского урегулирования. Но после истории с импичментом президента США, спровоцированной переговорами с Зеленским, Незалежной не привыкать.

Однако украинские власти не отчаиваются и пытаются обратить ситуацию в свою пользу. Вот и визит Эрдогана показал, что выгоды от такого вовлечения в большую политику перевешивают убытки.

© REUTERS / Gleb Garanich Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве © REUTERS / Gleb Garanich Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве

Военные контракты за терпение

"Сегодня утром трое граждан Турции и пятеро наших военных погибли в Идлибе в результате воздушного удара сирийского режима. Мы не можем с этим мириться", — отклонившись от турецко-украинской повестки, внезапно заявил Эрдоган.

Воспользовавшись украинской площадкой, где антироссийская риторика звучит вполне органично, турецкий лидер высказал несколько критических замечаний и в адрес Москвы.

"Атаки сирийского режима привели к тому, что более миллиона беженцев из Идлиба бегут к нашей границе. Мы были терпеливы, но и Россия закрывает глаза. Мы ответили сирийским военным, атаковав позиции с воздуха и с земли", — пояснил президент Турции.

Эрдоган все же сделал оговорку, что рассчитывает на понимание Москвы и планирует в ближайшее время лично донести до Владимира Путина мнение о сложности ситуации в Идлибе. Главы внешнеполитических ведомств двух стран уже провели переговоры по этой проблеме, уточнил он.

Украинские власти терпеливо слушали высказывания турецкого президента по Сирии. И Эрдоган по достоинству оценил эту выдержку. Вернувшись к турецко-украинской повестке, он пообещал выделить 36 миллионов долларов в качестве военной помощи Киеву. Обещание скрепили соответствующим соглашением. Обсудили президенты и создание между странами зоны свободной торговли.

Чтобы придать больший эффект переговорам и обратить на них внимание мировой общественности, особенно Москвы, Эрдоган заговорил об "аннексии" Крыма. Зеленский, в свою очередь, высказал пожелание, чтобы Анкара включилась в процесс "освобождения политических заключенных, в частности крымских татар".

В ответ из Москвы напомнили, что президент Эрдоган имеет действующее приглашение от президента Путина посетить Крым и узнать обо всем "из первоисточника". Что касается ситуации в Идлибе, то пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков не исключил телефонных переговоров Путина и Эрдогана, если в этом будет необходимость.

Разногласия по Идлибу

Ситуация в Идлибе беспокоит турецкого лидера не первый год. А после того как в декабре сирийская армия возобновила наступление в провинции, Эрдоган всецело сосредоточился на этой проблеме. Вовлеченных в сирийское урегулирование посредников — Россию и Иран — он с тех пор время от времени винит в невыполнении астанинских договоренностей.

В 2017 году на переговорах по Сирии, которые проходили в казахстанской столице, Москва, Анкара и Тегеран обозначили четыре зоны деэскалации в арабской стране. Ответственность за безопасность тройка посредников также распределила между собой. Зона деэскалации в Идлибе попала под контроль Турции.

Особенность Идлиба состоит в том, что после начала гражданской войны в Сирии власть там захватили исламистские группировки. Они воевали против режима Асада и долгое время получали поддержку Анкары. Более того, турецкие военные готовили в провинции боевиков для участия в наступательных операциях против курдов.

По мере возвращения под контроль Асада большей части территории Сирии беженцы и противники президента стекались из различных провинций именно в Идлиб. Присутствие там турецких военных давало надежду, что они под защитой. Однако сирийские власти не раз заявляли, что намерены вернуть под свой контроль Идлиб, и даже планировали там наступательные операции. Против была Турция.

© AP Photo / Ghaith Alsayed Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия © AP Photo / Ghaith Alsayed Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия

Эрдоган апеллировал к тому, что в Идлибе пока не решена проблема с беженцами и оппозиционно настроенными к Асаду сирийскими активистами. Если Дамаск начнет наступление в провинции, многие мирные граждане могут пострадать. Чтобы не допустить силового сценария, турецкий лидер настаивал на сохранении в Идлибе демилитаризованной зоны. Причем он отказывался выводить из региона турецких военных, оправдывая их присутствие теми же мотивами — защитой беженцев и оппозиции.

Хорошие отношения с Анкарой перевесили, и Москва поддержала турецкую инициативу. В сентябре 2018 года, а потом и в октябре 2019-го Путин и Эрдоган подписали дополнительные соглашения по Идлибу. Их суть сводилась к обязательствам сторон не допустить военной операции в провинции. На практике это означало, что армия Асада не будет в ближайшее время силой добиваться возврата территорий под свой контроль.

Сообщив в Киеве о гибели турецких военных и мирных граждан, Эрдоган тем самым дал понять, что договоренности с Москвой не работают. Российская сторона не согласилась с такой интерпретацией случившегося.

"С 2 на 3 февраля турецкие военные в темное время суток совершали передвижения внутри Идлибской зоны. Но заранее не ввели в курс дела российскую сторону", — отреагировали в Минобороны.

Расчет на российское миротворчество

Эксперт Центра политических исследований в Анкаре Орхан Гафарлы расценивает ужесточение риторики президента Турции как попытку усадить посредников в межсирийском урегулировании за стол переговоров.

"Наступательная операция Асада в Идлибе привела к тому, что миллионы беженцев устремились к турецкой границе. Анкара не справляется с таким потоком и призывает сирийскую армию остановить военные действия. Однако армия Асада продолжает бои. Отсюда призывы Эрдогана к Москве надавить на сирийского лидера", — объясняет турецкий эксперт.

Главную проблему Гафарлы видит в том, что президент Сирии не разъяснил, что произойдет с населением провинции, если она перейдет под контроль правительства.

"Население Идлиба — четыре миллиона. Причем невозможно разделить, кто из них за, кто против Асада. Но противников его режима там много. Пока сирийский президент не дал гарантий, что не предпримет карательных мер в отношении своих противников после восстановления контроля над провинцией. Эрдоган понимает, что рано или поздно Идлиб вернется под контроль Асада, но не уверенное в безопасности население будет этому противиться", — поясняет аналитик.

Россия, по мнению турецкого эксперта, могла бы снова взять на себя роль посредника и через мирные переговоры добиться от Асада амнистии для всех жителей Идлиба.