АТОР: за визу на Шри-Ланку снова придется платить

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Власти Шри-Ланки передумали продлевать с 1 февраля 2020 года безвизовый въезд для граждан 48 государств, включая Россию, Власти Шри-Ланки передумали продлевать с 1 февраля 2020 года безвизовый въезд для граждан 48 государств, включая Россию, сообщает АТОР со ссылкой на ланкийских партнеров российских туроператоров.

В январе 2020 года кабинет министров Шри-Ланки анонсировал планы по продлению бесплатного въезда для туристов из почти пяти десятков стран, который был введен с августа 2019 года. Как было озвучено министром туризма, правительству предложили вариант продления упрощенного визового формата до 30 апреля 2020 года, на чем настаивал и ланкийский турбизнес.

"Информацию о продлении бесплатной визы на Шри-Ланку наши принимающие партнеры не подтверждают. По факту это означает, что за визу снова придется платить", — говорит представитель крупного туроператора.