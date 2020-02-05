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Туризм
2020-02-05T11:33+0300
https://ria.ru/20200205/1564244969.html
АТОР: за визу на Шри-Ланку снова придется платить
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РИА Новости

АТОР: за визу на Шри-Ланку снова придется платить

11:33 05.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкНа побережье острова Шри-Ланки
На побережье острова Шри-Ланки
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Власти Шри-Ланки передумали продлевать с 1 февраля 2020 года безвизовый въезд для граждан 48 государств, включая Россию, сообщает АТОР со ссылкой на ланкийских партнеров российских туроператоров.
В январе 2020 года кабинет министров Шри-Ланки анонсировал планы по продлению бесплатного въезда для туристов из почти пяти десятков стран, который был введен с августа 2019 года. Как было озвучено министром туризма, правительству предложили вариант продления упрощенного визового формата до 30 апреля 2020 года, на чем настаивал и ланкийский турбизнес.
"Информацию о продлении бесплатной визы на Шри-Ланку наши принимающие партнеры не подтверждают. По факту это означает, что за визу снова придется платить", — говорит представитель крупного туроператора.
В посольстве Шри-Ланки в Москве подтвердили, что для граждан России с 1 февраля виза стала платной. Она обойдется в 35 долларов при оформлении заявки онлайн. Также разрешение на въезд можно получить в аэропорту по прилету, но оно будет стоить дороже — 40 долларов. За визу для детей до 12 лет платить не придется.
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