Туристы рассказали, как часто они хотели бы путешествовать

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они хотели бы путешествовать, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них (23 процента) мечтают отправляться за новыми впечатлениями раз в квартал.
Почти столько же респондентов (22 процента) готовы ездить в отпуск раз в полугодие или даже в год.
Еще 19 процентов признались, что начинают задумываться о новом путешествии через три-шесть месяцев после поездки.
Каждый седьмой опрошенный (14 процентов) не испытывают дискомфорт, если не может позволить себе тур раз в несколько лет.
Через одну-две недели начинают мечтать об отпуске шесть процентов пользователей, а спустя месяц — 10 процентов.
Лишь шесть процентов туристов сказали, что не любят путешествовать.