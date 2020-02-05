Туристы рассказали, как часто они хотели бы путешествовать

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они хотели бы путешествовать, сообщает Ostrovok.ru.

Аналитики компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них (23 процента) мечтают отправляться за новыми впечатлениями раз в квартал.

Почти столько же респондентов (22 процента) готовы ездить в отпуск раз в полугодие или даже в год.

Еще 19 процентов признались, что начинают задумываться о новом путешествии через три-шесть месяцев после поездки.

Каждый седьмой опрошенный (14 процентов) не испытывают дискомфорт, если не может позволить себе тур раз в несколько лет.

Через одну-две недели начинают мечтать об отпуске шесть процентов пользователей, а спустя месяц — 10 процентов.