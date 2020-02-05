Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-02-05T10:43+0300
https://ria.ru/20200205/1564241987.html
Туристы рассказали, как часто они хотели бы путешествовать
https://cdn21.img.ria.ru/images/153379/73/1533797364_0:65:1242:764_1036x0_80_0_0_b013bd85afa94dc1a1d736df2bb1daa2.jpg
РИА Новости

Туристы рассказали, как часто они хотели бы путешествовать

10:43 05.02.2020
178
© РИА Новости / Александр АндреевТуристы на улице, Санкт-Петербург
Туристы на улице, Санкт-Петербург
© РИА Новости / Александр Андреев
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Туристы, опрошенные онлайн-сервисом, рассказали, как часто они хотели бы путешествовать, сообщает Ostrovok.ru.
Аналитики компании провели исследование среди трех тысяч пользователей и выяснили, что большинство из них (23 процента) мечтают отправляться за новыми впечатлениями раз в квартал.
Почти столько же респондентов (22 процента) готовы ездить в отпуск раз в полугодие или даже в год.
Еще 19 процентов признались, что начинают задумываться о новом путешествии через три-шесть месяцев после поездки.
Каждый седьмой опрошенный (14 процентов) не испытывают дискомфорт, если не может позволить себе тур раз в несколько лет.
Через одну-две недели начинают мечтать об отпуске шесть процентов пользователей, а спустя месяц — 10 процентов.
Лишь шесть процентов туристов сказали, что не любят путешествовать.
Участница школы самбо Grande Rio выступает на самбодроме в рамках карнавала в Рио-де-Жанеро
1 февраля, 08:00Туризм
Город самбы, футбола и вечного лета. Секреты отдыха в Рио-де-Жанейро
000000
ТуризмТуризмтуристыНовости - Туризм
Рекомендуем
Девушка с увеличительным стеклом
Выяснилось, на чем готовы экономить туристы в путешествиях
Стакан воды
Потери питьевой воды в симферопольских сетях достигают 62%
Игорь Матвиенко
Игорь Матвиенко признался, что является фанатом Билли Айлиш
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам национальностей Руслан Бальбек
Бальбек назвал слова Помпео про Крым шоком для Киева
Опыты в лаборатории
Ученые: каждый третий россиянин генетически предрасположен к псориазу
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин заинтересовался историей девочки, жившей вместе с телятами
Семена чиа и ягоды годжи
Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов
Отдыхающие на подъемнике на горнолыжном склоне во время открытия сезона на горном курорте Горки Город на территории Красной Поляны
Названы самые популярные маршруты для путешествий на 23 февраля
На побережье острова Шри-Ланки
АТОР: за визу на Шри-Ланку снова придется платить
Павел Крашенинников
Крашенинников рассказал о числе поступивших поправок к Конституции
Кошка в самолете
Минтранс анонсировал изменения в правила авиаперевозок животных
Гигантская крыса Гамби (гигантская гамбийская хомяковая крыса) у зоолога Евгения Рыбалтовского в городе Всеволожске Ленинградской области
Ученые установили, что крыс можно использовать для выявления рака
Зима
Синоптики предупредили москвичей о морозах и сильном ветре в выходные
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
В Бурятии госпитализировали троих летчиков из Китая
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
Во всех округах Колымы создали штабы по профилактике коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:24Небензя прокомментировал британский проект резолюции в СБ ООН по Ливии
01:20Трамп пообещал выступить с заявлением по поводу импичмента
01:19Число погибших от коронавируса в Хубэе выросло до 549 человек
01:17Лидер республиканцев в сенате разочарован поддержавшим импичмент Ромни
01:15Эксперт выяснил, что Бетховен не был полностью глухим
01:07На курильском вулкане Эбеко зафиксировали два выброса пепла
01:05Трамп твитнул видео, на котором ему сулят вечное президентство
01:03Появилось видео жесткой посадки самолета в стамбульском аэропорту
01:02Эксперт: импичмент Трампу не изменил политических взглядов американцев
00:57Десятки противников и один сторонник Трампа вышли к конгрессу США
00:38Сенат США завершил процесс импичмента оправданием Трампа
00:37Эксперты рассказали, сколько банков могут лишить лицензий в 2020 году
00:32Россия в 2018 году не достигла цели по доле интернет-торговли
00:31Сенат США оправдал Трампа по обвинению в воспрепятствовании конгрессу
00:30Министерства не включили в свои планы половину показателей нацпроектов
00:24В Буэнос-Айресе исследуют возможное заболевание коронавирусом
00:18Сенат США оправдал Трампа по обвинению в превышении полномочий
00:16Сенат США приступил к процедуре голосования по импичменту Трампу
00:04В украинском учебнике по географии заметили карту из видеоигры Skyrim
23:59Глава СБУ призвал не спекулировать на фоне обысков на телеканале "1+1"
Лента новостейМолния