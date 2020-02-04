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Путин и Эрдоган обсудили соблюдение режима прекращения огня в Ливии
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РИА Новости

Путин и Эрдоган обсудили соблюдение режима прекращения огня в Ливии

23:09 04.02.2020
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© РИА Новости / POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре "Халич" в Стамбуле. 8 января 2020
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в конгресс-центре Халич в Стамбуле. 8 января 2020
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили Ливию, отметив важность соблюдения режима прекращения огня и реализации итогов берлинской конференции, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся во вторник по инициативе турецкой стороны.
"При обмене мнениями по проблематике ливийского урегулирования акцентирована важность соблюдения установленного в стране с 12 января с.г. режима прекращения боевых действий и реализации итогов Берлинской международной конференции 19 января", - говорится в сообщении.
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