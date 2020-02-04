Путин и Эрдоган условились улучшить координацию действий в Сирии

Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президенты России и Турции Президенты России и Турции Владимир Путин Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились принять срочные меры по линии министерств обороны для повышения эффективности координации действий в Сирии , сообщает пресс-служба Кремля.

Телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся во вторник по инициативе турецкой стороны.

"Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии", - говорится в сообщении

Кроме того, президенты выразили обоюдную обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Путин обратил внимание на резкую активизацию террористов, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.