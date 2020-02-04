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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T23:21+0300
https://ria.ru/20200204/1564260195.html
Путин и Эрдоган условились улучшить координацию действий в Сирии
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РИА Новости

Путин и Эрдоган условились улучшить координацию действий в Сирии

22:57 04.02.2020 (обновлено: 23:21 04.02.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на Международной конференции по Ливии в Берлине
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в телефонном разговоре договорились принять срочные меры по линии министерств обороны для повышения эффективности координации действий в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.
Телефонный разговор Путина с Эрдоганом состоялся во вторник по инициативе турецкой стороны.
"Условлено принять безотлагательные меры, прежде всего по линии министерств обороны России и Турции, в целях дальнейшего повышения эффективности координации действий в Сирии", - говорится в сообщении.
Кроме того, президенты выразили обоюдную обеспокоенность обострением обстановки в Идлибской зоне деэскалации. Путин обратил внимание на резкую активизацию террористов, атаки которых привели к многочисленным жертвам среди мирного населения.
"Подчеркнута необходимость неукоснительного выполнения российско-турецких договоренностей по Идлибу, предусматривающих наращивание совместных усилий по нейтрализации экстремистов", - добавляется в сообщении.
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