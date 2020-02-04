Активисты выяснили место захоронения Даниила Хармса в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Место захоронения писателя Даниила Хармса на Пискаревском кладбище в Петербурге, по уточненным данным, находится в районе братских могил номер 9 и 23, сообщил РИА Новости руководитель оргкомитета премии Даниила Хармса Александр Марс.
"По сообщению работников архива Пискаревского кладбища, умерших в начале февраля 1942 года хоронили в районе могил 9 и 23", - рассказал Марс.
Ранее руководитель оргкомитета сообщал РИА Новости, что исследователи из оргкомитета премии Хармса установили предположительное место захоронения писателя, которое, по предварительным данным, находится на Пискаревском кладбище. По его словам, они интересовались логистикой вывоза тел к местам захоронений в феврале 1942 года, когда умер Хармс, из района Арсенальной набережной — Арсенальной улицы. По документам Пискаревского кладбища, тела из этого района вывозились именно туда. Это косвенно подтверждают и другие документы, воспоминания очевидцев об обстановке того времени.
Даниил Ювачев (творческий псевдоним — Хармс) родился в 1905 году в Петербурге. Поэт и писатель Хармс известен как участник объединения ОБЭРИУ ("Объединение реального искусства") и автор нескольких книг для детей. Писатель был арестован по доносу, военный трибунал определил содержать Хармса в психиатрической больнице. Хармс умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда, в отделении психиатрии больницы тюрьмы "Кресты".