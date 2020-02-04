Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Культура
2020-02-05T05:00+0300
https://ria.ru/20200204/1564258528.html
Активисты выяснили место захоронения Даниила Хармса в Петербурге
https://cdn21.img.ria.ru/images/16698/74/166987477_0:952:1892:2016_1036x0_80_0_0_cc37fc6a70dc5fcd7fbce5dcbdaea9b2.jpg
РИА Новости

Активисты выяснили место захоронения Даниила Хармса в Петербурге

21:18 04.02.2020 (обновлено: 05:00 05.02.2020)
1175
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкРусский писатель Даниил Хармс
Русский писатель Даниил Хармс
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Место захоронения писателя Даниила Хармса на Пискаревском кладбище в Петербурге, по уточненным данным, находится в районе братских могил номер 9 и 23, сообщил РИА Новости руководитель оргкомитета премии Даниила Хармса Александр Марс.
"По сообщению работников архива Пискаревского кладбища, умерших в начале февраля 1942 года хоронили в районе могил 9 и 23", - рассказал Марс.
Ранее руководитель оргкомитета сообщал РИА Новости, что исследователи из оргкомитета премии Хармса установили предположительное место захоронения писателя, которое, по предварительным данным, находится на Пискаревском кладбище. По его словам, они интересовались логистикой вывоза тел к местам захоронений в феврале 1942 года, когда умер Хармс, из района Арсенальной набережной — Арсенальной улицы. По документам Пискаревского кладбища, тела из этого района вывозились именно туда. Это косвенно подтверждают и другие документы, воспоминания очевидцев об обстановке того времени.
Даниил Ювачев (творческий псевдоним — Хармс) родился в 1905 году в Петербурге. Поэт и писатель Хармс известен как участник объединения ОБЭРИУ ("Объединение реального искусства") и автор нескольких книг для детей. Писатель был арестован по доносу, военный трибунал определил содержать Хармса в психиатрической больнице. Хармс умер 2 февраля 1942 года во время блокады Ленинграда, в отделении психиатрии больницы тюрьмы "Кресты".
Спектакль Lё Тартюф. Комедия в Театре на Таганке
1 февраля, 23:46Культура
Театральные премьеры февраля: "Садко", "Чайка", "Три сестры", "Лолита"
2031912
КультураНовости культурыДаниил ХармсЛенинградСанкт-Петербург
Рекомендуем
Российский триколор на палубе парусника Херсонес в Крыму
СМИ рассказали о словах Помпео про Крым в ходе визита на Украину
На месте крушения пассажирского лайнера Украины Boeing 737-800 неподалеку от тегеранского международного аэропорта имени Имама Хомейни
Зариф узнал причину катастрофы Boeing накануне заявления военных
Президент Польши Анджей Дуда
Президент Польши подписал скандальный закон о судебной реформе
Лев Толстой и Семен Слепаков
Гарик Харламов "раскрыл" страшную тайну Семена Слепакова
42-летний мужчина обвиняемый в убийстве полицейского в метро
Присяжные вынесли вердикт по делу об убийстве полицейского в Москве
Раскольник Филарет
"Новая церковь" Украины лишила Филарета полномочий члена "синода"
Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец на IV Восточном экономическом форуме
РБК: Голодец перейдет на работу в Сбербанк
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
Бастрыкин дал поручение по делу о "пластическом хирурге" с Кубани
Ситуация в сирийской провинции Идлиб
Дамаск дал боевикам последний шанс сдать оружие
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
В Сочи из-за ливней сошли оползень и лавина
Военно-грузинская дорога. Крестовый перевал
При сходе лавины на военно-грузинской дороге погибла россиянка
Очередь за медицинскими масками возле аптеки в Шанхае, КНР
Число заболевших новым коронавирусом в мире превысило 20,6 тысячи
Президент Франции Эммануэль Макрон во время выступления в Ягеллонском университете в Кракове. 4 февраля 2020
Макрон обвинил Россию в попытках пересмотреть историю Второй мировой
Оскверненный памятник на площади Победы Кызыла
В Кызыле осквернили памятник участникам Великой Отечественной войны
Штаб-квартира ВТО в Женеве
ВТО частично поддержала апелляцию Украины в споре о вагонах с Россией
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния