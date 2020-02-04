Активисты выяснили место захоронения Даниила Хармса в Петербурге

Ранее руководитель оргкомитета сообщал РИА Новости, что исследователи из оргкомитета премии Хармса установили предположительное место захоронения писателя, которое, по предварительным данным, находится на Пискаревском кладбище. По его словам, они интересовались логистикой вывоза тел к местам захоронений в феврале 1942 года, когда умер Хармс, из района Арсенальной набережной — Арсенальной улицы. По документам Пискаревского кладбища, тела из этого района вывозились именно туда. Это косвенно подтверждают и другие документы, воспоминания очевидцев об обстановке того времени.