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Сенатор предложил загрузить ОПК заказами для реализации нацпроектов
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РИА Новости

Сенатор предложил загрузить ОПК заказами для реализации нацпроектов

21:08 04.02.2020
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© Фото : из личного архиваЧлен Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
Член Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации Валерий Васильев
© Фото : из личного архива
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Собственное производство следует развивать активней для увеличения роста ВВП, в том числе, загрузить предприятия ОПК заказами для реализации нацпроектов, заявил РИА Новости во вторник замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.
ВВП РФ по итогам 2019 года, по первой оценке, вырос на 1,3% и достиг 109,4 триллиона рублей, сообщает Росстат.
"Следует очень внимательно проанализировать все без исключения факторы, которые оказали негативное влияние на темпы роста экономики, поскольку рост ВВП пока вызывает сдержанный оптимизм. По данным Росстата, показатели за 2019 год значительно ниже, чем за два предыдущих года (2017 год - 1,8%, 2018 - 2,5%)", - сказал сенатор.
Он отметил, что показатель в 1,3% - существенно ниже среднемировых темпов, которые страна планирует превысить уже в ближайшие годы. "И есть все шансы этого добиться, в том числе, при реализации национальных проектов. О росте ВВП в ближайшие годы говорят и эксперты Всемирного банка", - напомнил Васильев.
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Парламентарий считает, что необходимо провести серьезный анализ всех причин и факторов низких темпов роста экономики, чтобы понять, что тормозит ее развитие и как можно минимизировать негативные тренды. Васильев не исключил "необходимости пересмотра приоритетов инвестиционных проектов и наращивания новых производственных мощностей, которые позволят расширить несырьевой экспорт, существенно повысив его конкурентоспособность".
Сенатор пояснил, что во многом именно за счет стабильного роста экспорта экономика РФ росла в целом, но в 2019 году впервые с 2009 года экспорт сократился в денежном исчислении за год на 2,1% к 2018 году. "А значит, теперь предстоит, как минимум, совершенствовать нашу экспортную продукцию и параллельно искать другие источники роста ВВП", - добавил он.
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По мнению Васильева, пора задуматься над импортозамещением той продукции, которая необходима для реализации национальных проектов. "Понятно, что далеко не всё можно создать в короткие сроки, но, возможно, часть необходимого для реализации нацпроектов оборудования можно было бы производить на предприятиях оборонной промышленности, тем более сегодня многие предприятия как раз "ломают голову" над тем, какую гражданскую продукцию они могли бы производить и какая продукция могла бы создаваться под "гражданский госзаказ", - сказал законодатель.
Поскольку у таких предприятий недостаточно свободных средств для создания новой продукции, спрос на которую будет определять исключительно рынок, было бы правильно формировать заказ на неё планово, считает замглавы комитета. "Понятно, что это задача не одного дня, но она вполне решаема и, что самое главное, имеет долгосрочные перспективы. Тем более что средства на это вполне можно было бы найти", - отметил политик. Так, согласно показателям 2019 года, инвестиционный импорт на машины, оборудование, транспорт вырос к концу года почти на 30%, с 4% за январь – сентябрь прошлого года и до 35% в IV квартале 2019 года.
Васильев также полагает, что в 2020 году можно увеличить ВВП за счет реализации поставленной президентом России задачи по обеспечению роста потребления благодаря увеличению зарплат и реальных располагаемых доходов граждан.
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Валерий ВасильевСовет Федерации РФРоссия
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