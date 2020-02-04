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Роспотребнадзор объявил в Омске карантин из-за эпидемии гриппа
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РИА Новости

Роспотребнадзор объявил в Омске карантин из-за эпидемии гриппа

20:59 04.02.2020
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРтутный градусник для измерения температуры
Ртутный градусник для измерения температуры
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
ОМСК, 4 фев - РИА Новости. Главный санитарный врач Омской области Сергей Крига распорядился с 6 февраля ввести в Омске карантин из-за эпидемии гриппа, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора во вторник.
"Управление Роспотребнадзора по Омской области, проанализировав эпидемическую ситуацию по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), отмечает, что с 27 января по 2 февраля 2020 года... в городе Омске зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 12,5%... Постановляю ввести с 6 февраля в городе Омске... ограничительные мероприятия", - сообщается на сайте ведомства в документе за подписью главного санитарного врача.
Отмечается, что среди заболевших в основном дети дошкольного возраста и ученики школ. В Омске предлагается ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, по возможности проводить их в помещении, а не на улице. В больницах Сергей Крига предлагает запретить посещение больных в стационарах, а врачей - обязать носить медицинские маски, установить режимы проветриваний и дезинфекции помещений и другие меры.
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