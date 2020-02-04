Роспотребнадзор объявил в Омске карантин из-за эпидемии гриппа

"Управление Роспотребнадзора по Омской области, проанализировав эпидемическую ситуацию по гриппу и острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), отмечает, что с 27 января по 2 февраля 2020 года... в городе Омске зарегистрировано превышение эпидемического порога заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями на 12,5%... Постановляю ввести с 6 февраля в городе Омске... ограничительные мероприятия", - сообщается на сайте ведомства в документе за подписью главного санитарного врача.

Отмечается, что среди заболевших в основном дети дошкольного возраста и ученики школ. В Омске предлагается ограничить проведение культурно-массовых и спортивных мероприятий, по возможности проводить их в помещении, а не на улице. В больницах Сергей Крига предлагает запретить посещение больных в стационарах, а врачей - обязать носить медицинские маски, установить режимы проветриваний и дезинфекции помещений и другие меры.