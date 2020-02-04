"Международные авиалинии Украины" приостановили авиасообщение с Китаем

"Сегодня МАУ выполнила последний рейс по маршруту Санья-Киев и приостановила воздушное сообщение между Украиной и Китаем", - говорится в сообщении пресс-службы на странице в Facebook.

По данным компании, во вторник из Китая на Украину прилетели 203 пассажира, "всего после вспышки эпидемии коронавируса рейсами "МАУ" домой вернулись 457 пассажиров". "Авиакомпания и туристический оператор согласовали приостановление рейсов до нормализации ситуации в регионе", - говорится в сообщении.

В авиакомпании подчеркнули, что придерживаются рекомендаций по принятию мер для нераспространения коронавируса 2019-nCoV. "Сразу после прибытия рейса в международный аэропорт "Борисполь" врач санитарно-карантинного пункта министерства здравоохранения совершил обязательный досмотр пассажиров и экипажа. На воздушном судне проведена углубленная уборка, включающая дезинфекцию... Инвентарь, используемый для обслуживания пассажиров, и форменная одежда членов экипажа будут утилизированы", - говорится в сообщении.