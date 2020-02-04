В Госдуме хотят изменить правила остановок международных автобусов

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев выступил за полный запрет посадки пассажиров вне автостанций и автовокзалов на международные автобусные рейсы.
Комитет на заседании во вторник рассматривал законопроект, которым предлагается наделить Ространснадзор полномочиями по проведению проверок остановок на автостанциях и автовокзалах, а также "в иных местах, расположенных в границах населенных пунктов, в случае посадки и высадки пассажиров в транспортное средство, осуществляющее международные автомобильные перевозки". Это положение, считает Москвичев, фактически дает право осуществлять посадку пассажиров вне остановок.
"Нам все время говорят, что на международных, на межсубъектных перевозках на автобусах гибнут люди, и по телевизору показывают, что везде виноват водитель. (Давайте договоримся), что все 100% автобусов уезжают с автовокзалов и станций, и если он международный - он не имеет права нигде осуществлять подсадку какого-то пассажира. А мы показываем право ему - откуда угодно перевозчику выезжать... Давайте заканчивать с этими играми. Когда он осуществляет подсадку, там никто не проверяет, с какой он сумкой идет, через какую рамку она прошла", - сказал Москвичев на заседании думского комитета.
Он также отметил, что в связи с этим работу на транспортных предприятиях должен будет усилить Ространснадзор.
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Такие поправки, по мнению Москвичева, нужно внести ко второму чтению правительственного законопроекта о полномочиях Ространдзора проводить проверки остановок на автостанциях и автовокзалах.
Законопроект был внесен в Госдуму в ноябре 2019 года.
Комитет принял решение рекомендовать Госдуме принять законопроект в первом чтении, но с учетом доработки законопроекта ко второму чтению.
Кроме того, участники заседания договорились пригласить руководство Ространснадзора, чтобы обсудить их работу и задать интересующие депутатов вопросы.
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