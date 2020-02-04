В Госдуме хотят изменить правила остановок международных автобусов

"Нам все время говорят, что на международных, на межсубъектных перевозках на автобусах гибнут люди, и по телевизору показывают, что везде виноват водитель. (Давайте договоримся), что все 100% автобусов уезжают с автовокзалов и станций, и если он международный - он не имеет права нигде осуществлять подсадку какого-то пассажира. А мы показываем право ему - откуда угодно перевозчику выезжать... Давайте заканчивать с этими играми. Когда он осуществляет подсадку, там никто не проверяет, с какой он сумкой идет, через какую рамку она прошла", - сказал Москвичев на заседании думского комитета.