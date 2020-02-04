Толстой передал Крашенинникову поправку о традиционной семье

"Это то, о чем я говорил по поводу того, что брак - это союз мужчины и женщины. Я знаю, что эти поправки будут изучены тщательно, и конечно, Семейного кодекса нам мало, нам нужно, чтобы это было закреплено в Конституции для того, чтобы международные организации не пытались нам навязывать свои ценности", - заявил Толстой, передавая Крашенинникову папку с документами после его брифинга для журналистов.