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Толстой передал Крашенинникову поправку о традиционной семье
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РИА Новости

Толстой передал Крашенинникову поправку о традиционной семье

19:12 04.02.2020
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© РИА Новости / Нина ЗотинаКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Нина Зотина
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой передал главе думского комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову свои поправки в проект об изменении Конституции с предложением закрепить в основном законе страны понятие традиционного брака.
Ранее Толстой отмечал необходимость того, что в Конституции следует прописать определение брака как союза мужчины и женщины и тем самым пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Крашенинников во вторник заявлял, что прописывать в конституции такое определение не совсем корректно, поскольку бывают неполные семьи, а понятие брака закреплено Семейным кодексом.
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"Это то, о чем я говорил по поводу того, что брак - это союз мужчины и женщины. Я знаю, что эти поправки будут изучены тщательно, и конечно, Семейного кодекса нам мало, нам нужно, чтобы это было закреплено в Конституции для того, чтобы международные организации не пытались нам навязывать свои ценности", - заявил Толстой, передавая Крашенинникову папку с документами после его брифинга для журналистов.
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Конституция РФРоссияПетр ТолстойПавел КрашенинниковГосдума РФОбщество
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