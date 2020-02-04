Толстой передал Крашенинникову поправку о традиционной семье

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой передал главе думского комитета по госстроительству и законодательству Павлу Крашенинникову свои поправки в проект об изменении Конституции с предложением закрепить в основном законе страны понятие традиционного брака.
Ранее Толстой отмечал необходимость того, что в Конституции следует прописать определение брака как союза мужчины и женщины и тем самым пресечь спекуляции на теме предоставления отдельных прав людям нетрадиционной сексуальной ориентации. Крашенинников во вторник заявлял, что прописывать в конституции такое определение не совсем корректно, поскольку бывают неполные семьи, а понятие брака закреплено Семейным кодексом.
"Это то, о чем я говорил по поводу того, что брак - это союз мужчины и женщины. Я знаю, что эти поправки будут изучены тщательно, и конечно, Семейного кодекса нам мало, нам нужно, чтобы это было закреплено в Конституции для того, чтобы международные организации не пытались нам навязывать свои ценности", - заявил Толстой, передавая Крашенинникову папку с документами после его брифинга для журналистов.