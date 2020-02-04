Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T19:07+0300
https://ria.ru/20200204/1564255505.html
В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/78157/93/781579334_0:239:4548:2797_1036x0_80_0_0_78705a568c575b4d9df8349df757d6a3.jpg
РИА Новости

В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек

19:07 04.02.2020
168
© AP Photo / Wong Maye-EКареты скорой помощи в Индии
Кареты скорой помощи в Индии
© AP Photo / Wong Maye-E
НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и 40 получили ранения при падении автобуса в ущелье индийском штате Ассам, сообщает издание India Today.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего тот врезался в придорожный электрический столб, перевернулся и упал.
В результате инцидента пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.
Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.
Первыми на помощь подоспели местные жители. В спасательной операции также участвовали представители армии и полиции.
Главный министр штата Сарбананда Соновал выразил соболезнования в связи с гибелью людей и поручил местным властям оказать всю возможную помощь пострадавшим.
Автомобили скорой помощи
Вчера, 08:14
В ДТП с автобусом в Воронежской области погибли два человека
000100
Обсудить 0
АссамИндияПроисшествияВ мире
Рекомендуем
Бельгийская скорая помощь
СМИ сообщили о столкновении двух автобусов в тоннеле в Бельгии
Скорая помощь на улице Стамбула
В Турции после схода лавины на микроавтобус погибли четыре человека
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации
Расследование дела против члена банды Басаева завершили
Испанский режиссер и сценарист Хосе Луис Куэрда
Умер испанский режиссер Хосе Луис Куэрда
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Крыму в ДТП погибли два человека
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
В Самарской области два человека пострадали в ДТП
Президент РФ Владимир Путин на встрече в Череповце с представителями общественности
Путин пообещал поддержать создание детского мультсериала об эволюции
Заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов
Акимов до мая представит стратегию развития "Почты России"
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК завел дело на мужчину, избивавшего пасынка в Москве
Автомобиль Следственного комитета РФ
Четверо жителей Уфы предстанут перед судом за похищение бизнесмена
Подведение итогов проекта Онкопатруль в Калуге
Главный онколог России подвел итоги проекта "Онкопатруль"
Здание Государственной Думы РФ
Госдума может в марте принять закон о цифровых финансовых активах
Аспирант механико-математического факультета МГУ Азат Мифтахов в суде
Мосгорсуд оставил в СИЗО аспиранта МГУ Азата Мифтахова
Festival di Sanremo 2013
Юбилейный 70-й музыкальный фестиваль "Сан-Ремо" открывается в Италии
Вид на горы с территории Олимпийского парка в Сочи
В Сочи из-за ливней сошли оползень и лавина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния