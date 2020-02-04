В Индии в ДТП с автобусом погибли семь человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 фев - РИА Новости. По меньшей мере семь человек погибли и 40 получили ранения при падении автобуса в ущелье индийском штате Ассам, сообщает издание По меньшей мере семь человек погибли и 40 получили ранения при падении автобуса в ущелье индийском штате Ассам, сообщает издание India Today

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, после чего тот врезался в придорожный электрический столб, перевернулся и упал.

В результате инцидента пять человек погибли на месте, еще двое скончались в больнице.

Пострадавшие получили тяжелые травмы и были госпитализированы в ближайшую больницу.

Первыми на помощь подоспели местные жители. В спасательной операции также участвовали представители армии и полиции.