Турецкая оппозиция призвала правительство изменить позицию по Идлибу

АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу раскритиковал позицию Анкары по сирийскому Идлибу и предложил отказаться от политики, направленной на смену руководства Сирии.

Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.

"Прежде всего, правительство должно принять дипломатические и военные меры, чтобы обеспечить безопасность наших военных в Идлибе. Так как Сочинское соглашение больше не выполняется, Турция должна обсудить с Россией поправки к нему, а также оговорить условия прекращения огня. Правительство должно отказаться от политики, направленной на смену режима в Сирии, а также от сотрудничества с группами, которые угрожают ее территориальной целостности", - сказал Кылычдароглу, выступая перед парламентской фракцией своей партии.

Он отметил, что напряженность в Идлибе вызвала новый приток беженцев, с которым Турция не должна справляться в одиночку.

"Турция должна сотрудничать с Россией и ООН, чтобы разместить их в безопасной зоне на сирийских территориях... Идлиб - это проблема безопасности Турции, но не следует забывать, что это сирийские земли. Необходимо активизировать усилия по разоружению террористических групп и принять меры против тех, кто не складывает оружие", - добавил лидер турецкой оппозиции.

Он раскритиковал сирийскую политику правительства Турции, начиная с 2011 года, отметив, что из-за нее страна получила экономические и социальные проблемы, а также угрозы безопасности.

В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.