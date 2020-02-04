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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-02-04T18:48+0300
https://ria.ru/20200204/1564254940.html
Турецкая оппозиция призвала правительство изменить позицию по Идлибу
https://cdn23.img.ria.ru/images/156277/38/1562773890_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_35b977d44e0478f84a4ab7274b226eb3.jpg
РИА Новости

Турецкая оппозиция призвала правительство изменить позицию по Идлибу

18:48 04.02.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкСирийская провинция Идлиб
Сирийская провинция Идлиб
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Сирийская провинция Идлиб. Архивное фото
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Турции Кемаль Кылычдароглу раскритиковал позицию Анкары по сирийскому Идлибу и предложил отказаться от политики, направленной на смену руководства Сирии.
Минобороны Турции сообщило в понедельник, что пять турецких военных и один сотрудник гражданского персонала погибли при обстреле со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе. Затем президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что погибли пять военных и трое гражданских.
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"Прежде всего, правительство должно принять дипломатические и военные меры, чтобы обеспечить безопасность наших военных в Идлибе. Так как Сочинское соглашение больше не выполняется, Турция должна обсудить с Россией поправки к нему, а также оговорить условия прекращения огня. Правительство должно отказаться от политики, направленной на смену режима в Сирии, а также  от сотрудничества с группами, которые угрожают ее территориальной целостности", - сказал Кылычдароглу, выступая перед парламентской фракцией своей партии.
Он отметил, что напряженность в Идлибе вызвала новый приток беженцев, с которым Турция не должна справляться в одиночку.
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"Турция должна сотрудничать с Россией и ООН, чтобы разместить их в безопасной зоне на сирийских территориях... Идлиб - это проблема безопасности Турции, но не следует забывать, что это сирийские земли. Необходимо активизировать усилия по разоружению террористических групп и принять меры против тех, кто не складывает оружие", - добавил лидер турецкой оппозиции.
Он раскритиковал сирийскую политику правительства Турции, начиная с 2011 года, отметив, что из-за нее страна получила экономические и социальные проблемы, а также угрозы безопасности.
В соответствии с договоренностью, достигнутой в мае 2017 года на переговорах в Астане (ныне - Нур-Султан) представителями России, Ирана и Турции, в Сирии были созданы четыре зоны деэскалации. Территория трех из них в 2018 году перешла под контроль Дамаска. Четвертая зона, расположенная в провинции Идлиб и частях соседних провинций Латакия, Хама и Алеппо, по-прежнему неподвластна правительству республики. При этом большая ее часть захвачена террористами из запрещенной в РФ организации "Джебхат ан-Нусра"*. В сентябре 2018 года Россия и Турция договорились о создании демилитаризованной зоны в Идлибе, где находятся более десятка разных формирований.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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МИД призвал Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу
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Война в СирииМинобороны ТурцииВойна в СирииКемаль КылычдароглуИдлиб (мухафаза)СирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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