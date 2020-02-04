На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе

В ходе передачи экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко отметила, что в Минских соглашениях есть пункт о том, что Украина восстановит контроль над госграницей во всей зоне конфликта только после того, как завершатся местные выборы. Она подчеркнула важность этого положения, так как благодаря ему жители юго-востока страны смогут выбрать популярных в ДНР и ЛНР кандидатов, а не угодных Киеву политиков.

По мнению Бондаренко, украинская администрация "сражается лишь за то", чтобы удержать власть в своих руках.

"Вот чего они боятся: что эти люди войдут в украинский парламент. И как вы думаете, что нашим бедным националистам придется делать в этом парламенте, когда там появятся люди с совершенно диаметральной точкой зрения?" — заявила экс-парламентарий.

Ее собеседник, политолог Владимир Фесенко , заметил, что в Минских соглашениях речь идет о местных, а не о парламентских выборах.

"Неважно, они хотят сделать с местными то же самое, это прелюдия. <…> На местных кто победит? Те люди, которые популярны там. Остальное не имеет значения", — ответила Бондаренко.

Она добавила, что на сегодняшний день нет безопасности и порядка как в Донбассе, так и на остальной территории Украины. По ее словам, министр внутренних дел Арсен Аваков ежедневно пугает людей "зачистками" на юго-востоке страны.

"Вы хотите, чтобы под дулом автоматов Аваков завел туда те партии, которые не имеют никакого отношения к Донбассу?" — обратилась Бондаренко к политологу.

После этого Фесенко обвинил экс-депутата в том, что она защищает сторону, которая "воюет с Украиной". Бондаренко же возразила, что в Донбассе сейчас идет гражданское противостояние, а не война с какими-либо внешними силами.

"Это гражданская война. У нас при обменах военнопленными меняют одних украинцев на других, вы лжете!" — заключила она.