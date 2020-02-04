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На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне
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РИА Новости

На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне

18:24 04.02.2020 (обновлено: 19:37 04.02.2020)
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© AP Photo / Sergei ChuzavkovУкраинские военные в Донецкой области
Украинские военные в Донецкой области
© AP Photo / Sergei Chuzavkov
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинские эксперты устроили перепалку в эфире телеканала НАШ из-за слов о гражданской войне в Донбассе.
В ходе передачи экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко отметила, что в Минских соглашениях есть пункт о том, что Украина восстановит контроль над госграницей во всей зоне конфликта только после того, как завершатся местные выборы. Она подчеркнула важность этого положения, так как благодаря ему жители юго-востока страны смогут выбрать популярных в ДНР и ЛНР кандидатов, а не угодных Киеву политиков.
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По мнению Бондаренко, украинская администрация "сражается лишь за то", чтобы удержать власть в своих руках.
"Вот чего они боятся: что эти люди войдут в украинский парламент. И как вы думаете, что нашим бедным националистам придется делать в этом парламенте, когда там появятся люди с совершенно диаметральной точкой зрения?" — заявила экс-парламентарий.
Ее собеседник, политолог Владимир Фесенко, заметил, что в Минских соглашениях речь идет о местных, а не о парламентских выборах.
"Неважно, они хотят сделать с местными то же самое, это прелюдия. <…> На местных кто победит? Те люди, которые популярны там. Остальное не имеет значения", — ответила Бондаренко.
Она добавила, что на сегодняшний день нет безопасности и порядка как в Донбассе, так и на остальной территории Украины. По ее словам, министр внутренних дел Арсен Аваков ежедневно пугает людей "зачистками" на юго-востоке страны.
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"Вы хотите, чтобы под дулом автоматов Аваков завел туда те партии, которые не имеют никакого отношения к Донбассу?" — обратилась Бондаренко к политологу.
После этого Фесенко обвинил экс-депутата в том, что она защищает сторону, которая "воюет с Украиной". Бондаренко же возразила, что в Донбассе сейчас идет гражданское противостояние, а не война с какими-либо внешними силами.

"Это гражданская война. У нас при обменах военнопленными меняют одних украинцев на других, вы лжете!" — заключила она.

Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
65271706
Обсудить 13
Минские соглашенияДонбассЛуганская Народная РеспубликаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСитуация на УкраинеЕлена БондаренкоВладимир ФесенкоАрсен АваковВерховная Рада Украины
Популярные комментарии
Естественно молодец Елена Бондаренко. И все сказала очень точно и правильно!
4 февраля, 19:45
Aleksandr63s
7600001
к тому же поддержка людей там ряженная, сцегарированная россией, многие просто боятся
4 февраля, 20:48
Andeli Jike
1100133
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