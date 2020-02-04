На украинском ТВ разгорелся скандал из-за слов о гражданской войне

В ходе передачи экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко отметила, что в Минских соглашениях есть пункт о том, что Украина восстановит контроль над госграницей во всей зоне конфликта только после того, как завершатся местные выборы. Она подчеркнула важность этого положения, так как благодаря ему жители юго-востока страны смогут выбрать популярных в ДНР и ЛНР кандидатов, а не угодных Киеву политиков.
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По мнению Бондаренко, украинская администрация "сражается лишь за то", чтобы удержать власть в своих руках.
"Вот чего они боятся: что эти люди войдут в украинский парламент. И как вы думаете, что нашим бедным националистам придется делать в этом парламенте, когда там появятся люди с совершенно диаметральной точкой зрения?" — заявила экс-парламентарий.
Ее собеседник, политолог Владимир Фесенко, заметил, что в Минских соглашениях речь идет о местных, а не о парламентских выборах.
"Неважно, они хотят сделать с местными то же самое, это прелюдия. <…> На местных кто победит? Те люди, которые популярны там. Остальное не имеет значения", — ответила Бондаренко.
Она добавила, что на сегодняшний день нет безопасности и порядка как в Донбассе, так и на остальной территории Украины. По ее словам, министр внутренних дел Арсен Аваков ежедневно пугает людей "зачистками" на юго-востоке страны.
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"Вы хотите, чтобы под дулом автоматов Аваков завел туда те партии, которые не имеют никакого отношения к Донбассу?" — обратилась Бондаренко к политологу.
После этого Фесенко обвинил экс-депутата в том, что она защищает сторону, которая "воюет с Украиной". Бондаренко же возразила, что в Донбассе сейчас идет гражданское противостояние, а не война с какими-либо внешними силами.
"Это гражданская война. У нас при обменах военнопленными меняют одних украинцев на других, вы лжете!" — заключила она.
Весной 2014 года Киев начал военную операцию против ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после госпереворота в стране. Урегулирование гражданского конфликта обсуждается на встречах контактной группы в Минске. С осени 2014 года ее участники приняли уже три документа, которые регламентируют шаги по деэскалации ситуации. Несмотря на это, столкновения и перестрелки между сторонами до сих пор продолжаются.
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