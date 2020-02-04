Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-04T18:18+0300
https://ria.ru/20200204/1564253775.html
Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии и Сирии
https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564190944_0:275:3001:1963_1036x0_80_0_0_92e462ce7cac7f1ca161eacd3bc10035.jpg
РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии и Сирии

18:18 04.02.2020
186
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также перспективы ближневосточного урегулирования после обнародования США "сделки века", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии и Сирии, а также перспективы ближневосточного урегулирования в свете обнародования США так называемой "сделки века", - заявили в МИД.
Танк на улице в сирийской провинции Идлиб
Вчера, 12:36Война в Сирии
Россия поможет уладить конфликт Турции и Сирии, надеется эксперт
"Министры подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе", - отметили в министерстве.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Президент Палестины Махмуд Аббас
3 февраля, 16:41
Аббас выдвинул ультиматум США и Израилю из-за "сделки века"
102010
Обсудить 0
"Сделка века" по Израилю и ПалестинеСамех ШукриДональд ТрампСергей ЛавровМИД РФМИД ЕгиптаМахмуд АббасБиньямин НетаньяхуПалестинаСШАИзраильВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 4 февраля 2020
Лавров обсудил с главой МИД Швеции безопасность в балтийском регионе
Генсек ООН Антониу Гутерриш перед заседанием совета глав государств - членов ШОС. 9 июня 2017
Генсек ООН заявил о возобновлении эскалации в Ливии, Йемене и Сирии
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел Швеции Анн Линде в Москве. 4 февраля 2020
Россия предложила Швеции возобновить диалог по линии военных
Cпециальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов
Богданов обсудил с первым замглавы МИД Ирака ситуацию в стране
Здание Государственной Думы РФ
Госдума может в марте принять закон о цифровых финансовых активах
Британские военные во время учений НАТО в Норвегии
Россия не будет игнорировать учения НАТО в Европе, заявил Лавров
Заместитель Министра обороны РФ Александр Фомин
Замглавы Минобороны обсудил с послом Франции контроль над вооружениями
Исполняющий обязанности министра иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России
Турция не выполнила ряд обязательств по проблеме Идлиба, заявил Лавров
Курительная трубка
В РФ хотят ужесточить наказание за незаконную детективную деятельность
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел и международного сотрудничества Республики Южный Судан Авут Денг Ачуил
МИД призвал Турцию строго выполнять сочинские соглашения по Идлибу
Сирийская провинция Идлиб
Турецкая оппозиция призвала правительство изменить позицию по Идлибу
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Глава МИД Швеции выразила надежду на доверительные отношения с Россией
Местные жители покидают провинцию Идлиб, Сирия
Лавров: поступают данные о развертывании турецких войск в Идлибе
Сергей Лавров
Сотни боевиков из Идлиба перемещаются в Ливию, заявил Лавров
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии за работой
В Петербурге создали штаб по контролю за распространением коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Боевики обстреляли окраину Алеппо
05:00Первый самолет с россиянами из Уханя после дозаправки вылетел в Тюмень
04:28Число случаев заражения коронавирусом в Южной Корее выросло до 18
04:26Второй самолет ВКС с россиянами из Уханя сел на дозаправку
04:22Disney оценила убытки из-за коронавируса в Китае в $175 миллионов
04:22В Англии нашли десятки скелетов со связанными руками
04:21Билл Мюррей и Обри Плаза сняли зловещую пародию на "Маяк"
04:19Власти Украины уличили в фальсификации переписи населения
04:10В Крыму согласились с оценкой Помпео статуса полуострова
04:06Минюст предложил ввести штрафы за потерю оружия и патронов
04:03Роспотребнадзор рассказал, как защититься от заражения коронавирусом
03:59МВФ готов и дальше поддерживать руководство Аргентины
03:58United Airlines приостанавливает полеты в Гонконг из-за падения спроса
03:47Цены на овощи в Приморье возьмут на контроль для избежания спекуляций
03:43Росатом хочет повысить экобезопасность топлива для "АЭС будущего"
03:41У 10 человек с круизного судна в Японии нашли новый тип коронавируса
03:38Эксперт: китайские банки в РФ могут растерять корпоративных клиентов
03:36В ГД предложили оплачивать аспирантам проезд на защиту диссертации
03:34Эксперт рассказал, в каком случае в России возможен дефицит масок
03:28Экспериментам с жидкостным дыханием помешали бюрократические препоны
Лента новостейМолния