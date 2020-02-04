Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии и Сирии

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри, в ходе которого стороны обсудили ситуацию в Сирии, Ливии, а также перспективы ближневосточного урегулирования после обнародования США "сделки века", сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии и Сирии, а также перспективы ближневосточного урегулирования в свете обнародования США так называемой "сделки века", - заявили в МИД.
"Министры подтвердили настрой на продолжение тесного взаимодействия в интересах преодоления кризисных ситуаций и обеспечения мира в регионе", - отметили в министерстве.
Президент США Дональд Трамп объявил 28 января об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
3 февраля, 16:41Аббас выдвинул ультиматум США и Израилю из-за "сделки века"