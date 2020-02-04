Лавров обсудил с главой МИД Египта ситуацию в Ливии и Сирии

"Был проведен обстоятельный обмен мнениями по текущей ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на положение дел в Ливии и Сирии, а также перспективы ближневосточного урегулирования в свете обнародования США так называемой "сделки века", - заявили в МИД.