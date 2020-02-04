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Лавров обсудил с главой МИД Швеции безопасность в балтийском регионе
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РИА Новости

Лавров обсудил с главой МИД Швеции безопасность в балтийском регионе

18:17 04.02.2020 (обновлено: 18:52 04.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 4 февраля 2020
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 4 февраля 2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 4 февраля 2020
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что привлек внимание главы МИД Швеции Анн Линде к провокационным действиям НАТО вблизи российских границ.
"Подробно обменялись мнениями и по ситуации в сфере безопасности в регионе Балтийского моря. Мы привлекли внимание наших собеседников к достаточно провокационным действиям НАТО, которые наращивают военную активность, наращивают свое военное присутствие в непосредственной близости от российских границ", - сказал Лавров после переговоров с Линде.
Как сообщил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне обновленный оборонный план по Балтике, который ранее отказывалась принять Турция в связи с отсутствием поддержки альянса ее борьбы против сил самообороны сирийских курдов.
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Анн Линде (МИД Швеции)Балтийское мореСергей ЛавровМИД РФНАТОМИД ШвецииШвецияЙенс СтолтенбергРоссияВ мире
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