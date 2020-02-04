Лавров обсудил с главой МИД Швеции безопасность в балтийском регионе

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что привлек внимание главы МИД Швеции Анн Линде к провокационным действиям НАТО вблизи российских границ.
"Подробно обменялись мнениями и по ситуации в сфере безопасности в регионе Балтийского моря. Мы привлекли внимание наших собеседников к достаточно провокационным действиям НАТО, которые наращивают военную активность, наращивают свое военное присутствие в непосредственной близости от российских границ", - сказал Лавров после переговоров с Линде.
Как сообщил ранее генсек альянса Йенс Столтенберг, страны НАТО смогли одобрить на саммите в Лондоне обновленный оборонный план по Балтике, который ранее отказывалась принять Турция в связи с отсутствием поддержки альянса ее борьбы против сил самообороны сирийских курдов.