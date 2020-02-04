Лавров обсудил с главой МИД Швеции безопасность в балтийском регионе

"Подробно обменялись мнениями и по ситуации в сфере безопасности в регионе Балтийского моря. Мы привлекли внимание наших собеседников к достаточно провокационным действиям НАТО, которые наращивают военную активность, наращивают свое военное присутствие в непосредственной близости от российских границ", - сказал Лавров после переговоров с Линде.