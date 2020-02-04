Госдума может в марте принять закон о цифровых финансовых активах

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключает, что закон о цифровых финансовых активах может быть принят в марте.
"По цифровым финансовым активам, к сожалению, противоречивые взгляды у Банка России и компетентных органов... К сожалению, до последнего времени разногласия уладить не удавалось. На прошлой неделе было еще одно совещание, вроде бы согласовали позиции. Сейчас готовится текст, и если этот текст после рассылки соответствующие институты, ЦБ и компетентные органы, правовое управление поддержат, то мы в марте, я полагаю, можем выйти с таким законопроектом на рассмотрение во втором, третьем чтениях", - сказал Аксаков на заседании рабочей группы Госдумы по реализации послания президента Федеральному собранию.
Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены, а в мае приняты в первом чтении три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. В частности, был принят законопроект, которым предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ понятие "цифровое право", "цифровые деньги" и другие определения в области цифровой экономики.