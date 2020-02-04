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Госдума может в марте принять закон о цифровых финансовых активах
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РИА Новости

Госдума может в марте принять закон о цифровых финансовых активах

18:15 04.02.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков не исключает, что закон о цифровых финансовых активах может быть принят в марте.
"По цифровым финансовым активам, к сожалению, противоречивые взгляды у Банка России и компетентных органов... К сожалению, до последнего времени разногласия уладить не удавалось. На прошлой неделе было еще одно совещание, вроде бы согласовали позиции. Сейчас готовится текст, и если этот текст после рассылки соответствующие институты, ЦБ и компетентные органы, правовое управление поддержат, то мы в марте, я полагаю, можем выйти с таким законопроектом на рассмотрение во втором, третьем чтениях", - сказал Аксаков на заседании рабочей группы Госдумы по реализации послания президента Федеральному собранию.
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Госдума РФЦентральный Банк РФАнатолий АксаковРоссияЭкономика
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