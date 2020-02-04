Госдума может в марте принять закон о цифровых финансовых активах

Правовой статус смарт-контрактов, криптовалют, ICO и майнинга в России пока не определен. В марте 2018 года в Госдуму были внесены, а в мае приняты в первом чтении три законопроекта, призванные ликвидировать этот пробел и в целом создать регулирование в области цифровой экономики. В частности, был принят законопроект, которым предлагается ввести в Гражданский кодекс РФ понятие "цифровое право", "цифровые деньги" и другие определения в области цифровой экономики.