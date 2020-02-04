В Петербурге создали штаб по контролю за распространением коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Оперативный штаб по профилактике и контролю за Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции создан по распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова , сообщает во вторник его пресс-служба.

"На штаб возложены задачи координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и территориальных органов федеральных органов государственной исполнительной власти по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, выработке оперативных мер по недопущению ее возникновения", - говорится в сообщении.

Штабом руководит вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалев. Его заместителями назначены глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, а также вице-губернаторы Санкт-Петербурга Анна Митянина и Максим Соколов.

По данным городского комитета по здравоохранению, с 22 января, когда с признаками ОРВИ был госпитализирован первый прибывший из Китая пациент, в инфекционную больницу имени Боткина обратились 74 человека, посещавших КНР, в том числе 7 детей. Как сообщал в понедельник заместитель руководителя комздрава Евгений Антипов, все они были обследованы на коронавирус, и большинство анализов уже показали отрицательные результаты.

Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.