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В Петербурге создали штаб по контролю за распространением коронавируса
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РИА Новости

В Петербурге создали штаб по контролю за распространением коронавируса

18:05 04.02.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции создан по распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщает во вторник его пресс-служба.
"На штаб возложены задачи координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и территориальных органов федеральных органов государственной исполнительной власти по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, выработке оперативных мер по недопущению ее возникновения", - говорится в сообщении.
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Штабом руководит вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалев. Его заместителями назначены глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, а также вице-губернаторы Санкт-Петербурга Анна Митянина и Максим Соколов.
По данным городского комитета по здравоохранению, с 22 января, когда с признаками ОРВИ был госпитализирован первый прибывший из Китая пациент, в инфекционную больницу имени Боткина обратились 74 человека, посещавших КНР, в том числе 7 детей. Как сообщал в понедельник заместитель руководителя комздрава Евгений Антипов, все они были обследованы на коронавирус, и большинство анализов уже показали отрицательные результаты.
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