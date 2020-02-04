В Петербурге создали штаб по контролю за распространением коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 фев – РИА Новости. Оперативный штаб по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции создан по распоряжению губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщает во вторник его пресс-служба.
"На штаб возложены задачи координации деятельности исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга и территориальных органов федеральных органов государственной исполнительной власти по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции, выработке оперативных мер по недопущению ее возникновения", - говорится в сообщении.
Штабом руководит вице-губернатор, руководитель администрации губернатора Валерий Пикалев. Его заместителями назначены глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова, а также вице-губернаторы Санкт-Петербурга Анна Митянина и Максим Соколов.
По данным городского комитета по здравоохранению, с 22 января, когда с признаками ОРВИ был госпитализирован первый прибывший из Китая пациент, в инфекционную больницу имени Боткина обратились 74 человека, посещавших КНР, в том числе 7 детей. Как сообщал в понедельник заместитель руководителя комздрава Евгений Антипов, все они были обследованы на коронавирус, и большинство анализов уже показали отрицательные результаты.
Власти Китая 31 декабря сообщили Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Число заразившихся в Китае превысило 20,4 тысячи человек, скончались 425. Еще почти 150 человек заболели за пределами этой страны, один из них погиб. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
Два первых случая коронавируса выявлены на прошлой неделе в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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