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Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым, заявил Лавров
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РИА Новости

Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым, заявил Лавров

17:28 04.02.2020 (обновлено: 17:41 04.02.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСергей Лавров
Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган имеет приглашение посетить Крым, он его не отверг, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Эрдоган ранее вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.
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"В отношении позиции Турции по крымским татарам не прозвучало ничего нового. Эрдоган на переговорах с президентом России Путиным, которые происходят регулярно, выступает с тех же позиций. Нам эта оценка Анкары известна. Мы исходим из того, что нужно посмотреть на происходящее в Крыму своими глазами, а не со стороны... Президент Турции Эрдоган имеет приглашение посетить Крым, он его не отверг", - заявил Лавров в интервью "Российской газете".
Как отметил Лавров, ни единого факта того, что права крымских татар или любой другой народности в Крыму нарушаются, никто никогда не представил.
"Но и, безусловно, я очень рассчитываю на то, что наши турецкие соседи будут все-таки объективно проводить свою линию по отношению к Украине, с одной стороны, и к Крыму – с другой. Не будут подыгрывать тем самым националистически настроенным политикам и радикалам, которые и планируют эти акции, походы на Крым, включая применение силы. Не будут стимулировать эти настроения путем попыток прибегать к бандеровской риторике", - добавил глава МИД РФ.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Наталья Поклонская на пленарном заседании Государственной Думы РФ. 13 ноября 2019
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Сергей ЛавровТурцияКрымРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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