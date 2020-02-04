Эрдоган не отверг приглашение посетить Крым, заявил Лавров

МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Президент Турции Президент Турции Тайип Эрдоган имеет приглашение посетить Крым, он его не отверг, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров

Эрдоган ранее вновь заявил, что Анкара не признает воссоединение Крыма с Россией, продолжит следить за положением крымских татар. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у турецкого лидера есть действующее предложение посетить Крым, таким образом он может на месте изучить ситуацию с правами крымских татар.

"В отношении позиции Турции по крымским татарам не прозвучало ничего нового. Эрдоган на переговорах с президентом России Путиным, которые происходят регулярно, выступает с тех же позиций. Нам эта оценка Анкары известна. Мы исходим из того, что нужно посмотреть на происходящее в Крыму своими глазами, а не со стороны... Президент Турции Эрдоган имеет приглашение посетить Крым, он его не отверг", - заявил Лавров в интервью "Российской газете".

Как отметил Лавров, ни единого факта того, что права крымских татар или любой другой народности в Крыму нарушаются, никто никогда не представил.

"Но и, безусловно, я очень рассчитываю на то, что наши турецкие соседи будут все-таки объективно проводить свою линию по отношению к Украине, с одной стороны, и к Крыму – с другой. Не будут подыгрывать тем самым националистически настроенным политикам и радикалам, которые и планируют эти акции, походы на Крым, включая применение силы. Не будут стимулировать эти настроения путем попыток прибегать к бандеровской риторике", - добавил глава МИД РФ.