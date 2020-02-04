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https://ria.ru/20200204/1564250851.html
Эрдоган объяснил фразу "Слава Украине" во время визита в Киев
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РИА Новости

Эрдоган объяснил фразу "Слава Украине" во время визита в Киев

17:26 04.02.2020 (обновлено: 19:11 04.02.2020)
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© REUTERS / Gleb GaranichПрезидент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве. 3 февраля 2020
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве. 3 февраля 2020
© REUTERS / Gleb Garanich
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве. 3 февраля 2020
АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему во время визита в Киев поприветствовал почетный караул словами "Слава Украине".
"Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят "Merhaba Asker!" ("Здравствуй, солдат". — Прим. ред.)", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, на котором возвращался в Анкару. Его цитирует газета Sabah.
Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" — пароль-приветствие членов Организации украинских националистов*, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия*. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.
*Запрещенная в России экстремистская организация.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи в Киеве
3 февраля, 19:02
Зеленский обсудил с Эрдоганом поставки каспийского газа на Украину
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Обсудить 36
ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганКиевУкраинаВ мире
Популярные комментарии
То есть если занесёт в Латвию зиг хайль орать будет в ответ на приветствие местных легионеров.
4 февраля, 17:44
Hellhound .
163110704
Ну, объяснил! :) Никак Указ Петра Первого вспомнил: "«Указую на ассамблеях и в присутствии...говорить токмо своими словами, а не по писаному, дабы дурь каждого всем видна была.»
4 февраля, 17:36
aalnoor1953
143300003
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