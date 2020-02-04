Эрдоган объяснил фразу "Слава Украине" во время визита в Киев

АНКАРА, 4 фев — РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, почему во время визита в Киев поприветствовал почетный караул словами "Слава Украине".
"Это официальное приветствие на Украине. Разве Украина не свободная страна? Каждый президент, приезжая на Украину с официальным визитом, использует это приветствие. Как те, кто приезжает к нам, говорят "Merhaba Asker!" ("Здравствуй, солдат". — Прим. ред.)", — сказал Эрдоган турецким журналистам на борту самолета, на котором возвращался в Анкару. Его цитирует газета Sabah.
Лозунг "Слава Украине!" с ответом "Героям слава!" — пароль-приветствие членов Организации украинских националистов*, боевым крылом которой была Украинская повстанческая армия*. С 2018 года это официальное приветствие в украинской армии и полиции.
*Запрещенная в России экстремистская организация.