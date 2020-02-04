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Матвиенко оценила идею питания в школах за счет местной продукции
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РИА Новости

Матвиенко оценила идею питания в школах за счет местной продукции

17:21 04.02.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Алексей Никольский
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БРЯНСК, 4 фев - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила распространить на другие регионы опыт Брянской области по выращиванию овощей на собственных сельхозпредприятиях для питания школьников.
Валентина Матвиенко, которая находится с визитом в Брянской области, в ходе совещания в региональном правительстве прокомментировала вопрос организации бесплатного горячего питания для школьников начальных классов, озвученный президентом РФ в послании Федеральному собранию.
"В Брянской области есть хороший опыт, когда ряд учебных заведений обеспечивает горячее питание за счет собственной сельскохозяйственной продукции – это правильно. Во-первых, для своих детей, это с любовью, это хорошего качества. Надо, чтобы не только отдельные, но и все учебные заведения перешли на изготовление питания за счет собственной сельхозпродукции, тем более, что Брянская область – один из немногих регионов, который полностью обеспечивает себя основными видами сельскохозяйственной продукции", - сказала Матвиенко.
По ее словам, необходимо начать эту работу во всех школах повсеместно.
Она также отметила необходимость родительского контроля за качеством питания в школах. "Обязательно нужно создать такие общественные советы, куда включать родительские комитеты", - сказала Матвиенко.
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27 января, 18:48
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Валентина МатвиенкоСовет Федерации РФРоссияБрянская областьОбщество
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