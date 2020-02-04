Матвиенко оценила идею питания в школах за счет местной продукции

"В Брянской области есть хороший опыт, когда ряд учебных заведений обеспечивает горячее питание за счет собственной сельскохозяйственной продукции – это правильно. Во-первых, для своих детей, это с любовью, это хорошего качества. Надо, чтобы не только отдельные, но и все учебные заведения перешли на изготовление питания за счет собственной сельхозпродукции, тем более, что Брянская область – один из немногих регионов, который полностью обеспечивает себя основными видами сельскохозяйственной продукции", - сказала Матвиенко.