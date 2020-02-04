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Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии
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РИА Новости

Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

17:09 04.02.2020
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© AP Photo / Axel SchmidtПрезидент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине
© AP Photo / Axel Schmidt
АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии, сообщает во вторник администрация турецкого лидера.
"Наш президент провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе разговора стороны обсудили развитие ситуации в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза Правительство национального согласия. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией маршала Халифы Хафтара.

*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Халифа ХафтарАнгела МеркельЛивияСирияРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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