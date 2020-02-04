Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии и Ливии

Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине

© AP Photo / Axel Schmidt Президент Турции Тайип Эрдоган и Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи в Берлине

"Наш президент провел телефонные переговоры с Ангелой Меркель. В ходе разговора стороны обсудили развитие ситуации в Сирии и Ливии", - говорится в сообщении.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой "Исламское государство"* (запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.