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https://ria.ru/20200204/1564249583.html
Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет
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РИА Новости

Уфимца, защитившего детей от педофила, хотят посадить на 15 лет

17:21 04.02.2020 (обновлено: 21:15 04.02.2020)
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© Фото : предоставлено друзьями подозреваемогоВладимир Санкин
Владимир Санкин
© Фото : предоставлено друзьями подозреваемого
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Знакомство в подъезде, приглашение на чай и сексуальные домогательства — житель Уфы Владимир Санкин попал под особо тяжкую уголовную статью, вступившись за подростков, спасавшихся от педофила. Владимир Зайцев обманом заманил их к себе домой и потребовал раздеться. Санкин проходил мимо, услышал детские крики и не смог остаться равнодушным. Зайцев после драки скончался. РИА Новости разбиралось в обстоятельствах инцидента.

В заложниках у педофила

Вечером 31 января к Владимиру Санкину, возвращающемуся с работы, подбежал 14-летний школьник и сообщил, что неизвестный удерживает его друга у себя в квартире.
"Владимир знал подростка лично, поэтому поверил ему и бросился на помощь, — рассказывает РИА Новости адвокат подозреваемого Искандар Кабиров. — По пути школьник объяснил, что когда они с другом грелись в подъезде, местный житель пригласили их на чаепитие. Дома он предложил друзьями раздеться догола за полторы тысячи рублей".
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Санкин вошел в квартиру и вывел оттуда "заложника". За ними последовал и хозяин, который, по словам адвоката и свидетелей, стал высказывать Владимиру претензии, а затем ударил по лицу. Завязалась драка.
"Кто-то из присутствующих предложил вызвать полицию, но получил категорический отказ, — отмечает Кабиров. — Скорее всего, потерпевший понимал, что к нему неизбежно возникнут вопросы у правоохранительных органов".
В итоге Зайцев скончался в машине скорой. В тот же вечер Санкина задержали и доставили в райотдел полиции, где он оформил явку с повинной, подчеркнув, что убивать не хотел, а лишь защищал школьников от педофила.
Открыли дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".
"Подозреваемый нанес 54-летнему мужчине множественные удары руками и ногами, а также палкой по голове и другим частям тела, — сообщили в СУ СК России по Республике Башкирия. — Сейчас по делу опрашивают свидетелей и потерпевших".
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"Преступник и работяга"

Надо отметить, история с подростками возникла не на ровном месте. Владимира Зайцева ранее судили по статье "Насильственные действия сексуального характера" — из колонии он освободился всего несколько месяцев назад.
"Купил комнату в трехкомнатной квартире и поселился в нашем доме, — рассказывает РИА Новости старшая по подъезду Зинаида. — Жил один, ни с кем не общался, выпивал. Контингент у нас, мягко говоря, не самый благополучный, поэтому новосел ничем особо не выделялся".
Против Зайцева тоже возбудили уголовное дело — по статье 135 УК "Развратные действия, совершенные лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего". Следователям предстоит выяснить, каким образом он пытался совратить школьников. Затем, вероятно, дело закроют в связи со смертью фигуранта.
Санкину грозит до 15 лет лишения свободы. Пока идет следствие, Калининский районный суд оставил его под домашним арестом.
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"Мы надеемся, что суд учтет аморальное поведение потерпевшего, послужившее поводом к совершению преступления, — объясняет адвокат. — Если бы Владимир прошел мимо и не отреагировал на просьбу, то пострадала бы психика двоих подростков, а учитывая личность потерпевшего и его прошлое, может, произошло и что-то похуже. Родители обоих мальчиков уже выразили Владимиру благодарность".
Про Санкина известно, что он работает в автосервисе. Знакомые и коллеги характеризуют его как спокойного и неконфликтного человека.

Народная поддержка

Большинство горожан, узнавших об инциденте, встали на защиту Владимира и потребовали прекратить уголовное преследование. "Конечно, он поступил правильно, защитив мальчишек, — говорит РИА Новости жительница Уфы Ляйсан. — Все, с кем я об этом разговаривала, готовы оказать ему поддержку".
В интернете уже создали несколько петиций с требованием "оправдать героя, спасшего ребенка". Всего за пару дней под ними подписались десятки тысяч человек.
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"В идеале мы бы хотели добиться освобождения Владимира от уголовной ответственности по исключающим обстоятельствам, — заключает Кабиров. — Если не получится, будем требовать минимального наказания, предусмотренного статьей. Одному из моих клиентов за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, дали всего 2,5 месяца колонии".
Похожий случай был в Ленинградской области в 2018-м. Ветеран чеченской кампании Дмитрий Мясников поймал и привез в отдел полиции города Тосно педофила, пытавшегося совратить 13-летнюю дочь его знакомой.
Тот, в свою очередь, обвинил Мясникова в разбое и угоне машине, за что на Дмитрия завели сразу два уголовных дела. Приговор — один год и десять месяцев исправительных работ, хотя "светило" 12 лет колонии. По мнению адвоката, от реального срока Мясникова спас общественный резонанс. Кроме того, смягчающим обстоятельством послужило то, что Дмитрий участвовал в боевых действиях, а сейчас растит троих детей.
При этом сам педофил, которого обвинили в развратных действиях, по решению суда получил 400 часов обязательных работ.
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РИА НовостиМоскваУфаЛенинградская область
Популярные комментарии
Во если бы он спас детей мэра Уфы, то был бы героем. А так... Преступник. Пусть каждый, кто судит нас простых людей за подобные, задумается, что ваш ребенок может оказаться в подобной ситуации и мы пройдем мимо, не защитим ваше чадо, ибо вы нас в тюрьму сажаете.
4 февраля, 19:41
Руслан Беставашвили
5800006
Была крайняя необходимость (спасение ребенка), а вот было ли превышение крайней необходимости (причинение повлёкшее смерть), нужно разбираться. Полицию обязательно нужно было вызвать немедленно. В любом случае нужны поправки в УК, подтверждающие на практике преимущество граждан действующих в рамках необходимой обороны или крайней необходимости. А также исполняющих свой гражданский долг
4 февраля, 19:39
Ярослав Погодин
6100001
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